Düzce’nin en kalabalık sokakları sessizliğe büründü Dördüncü kez Düzce'de sokaklar hafta sonu bomboş kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’nin en kalabalık sokakları sessizliğe büründü Dördüncü kez Düzce'de sokaklar hafta sonu bomboş kaldı

İHA

– Düzce'de, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Düzce’nin en kalabalık sokakları sessizliğe büründü Dördüncü kez Düzce'de sokaklar hafta sonu bomboş kaldı

– Düzce’de, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.
Düzce’nin en kalabalık meydan, cadde ve sokaklarında güvenlik güçleri ile belediye ekipleri dışında kimse kalmadı. Fırın, lokanta ve eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin kapalı olduğu kentte, temizlik ekipleri de görevlerini yaptı. Düzce’nin en kalabalık cadde ve sokaklarında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının 4’üncüsünde sokaklar sessizliğe büründü. Düzce Belediyesi ise kısıtlamadan muaf olan kişiler için her yarım saatte bir hatlara otobüs koydu.
Ayrıca Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Varank, Bilim ve Teknoloji Komisyonu yapılanmasını dinledi
YEREL HABERLER Varank, Bilim ve Teknoloji Komisyonu yapılanmasını ...
10 lira hamsiyi duyan tezgaha koştu
YEREL HABERLER 10 lira hamsiyi duyan tezgaha koştu
Hafta içi sokağa çıkanlara ceza yağdı 5 günde kısıtlamada sokağa çıkan 138 kişiye ceza
YEREL HABERLER Hafta içi sokağa çıkanlara ceza yağdı 5 günde ...
Sarmaşıkların sardığı tarihi ev ilgi çekiyor
YEREL HABERLER Sarmaşıkların sardığı tarihi ev ilgi çekiyor
Drone takibi ile yakalanan araç, bir kez daha uygulamadan kaçtı İkinci kez uygulamadan kaçan araç, trafikten men edildi
YEREL HABERLER Drone takibi ile yakalanan araç, bir kez daha ...
Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular Polis uygulama noktasından kaçmak isteyen araç, Asayiş Şube Müdürüne yakalandı Asayiş Şube Müdürü uygulamadan kaçan araca binerek şahısları uygulamaya getirdi
YEREL HABERLER Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular Polis uygulama ...
Uygulamadan kaçan 6 araca rekor ceza
YEREL HABERLER Uygulamadan kaçan 6 araca rekor ceza
Sağlık çalışanlarına jest
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına jest
Noel Baba sağlık için maske dağıttı 
YEREL HABERLER Noel Baba sağlık için maske dağıttı 
Sac yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sac yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Karla mücadele için gece gündüz çalışacaklar
YEREL HABERLER Karla mücadele için gece gündüz çalışacaklar
Polis kumar baskını yaptı, onlar ise çatıdan atlayıp kaçtı Kıraathanenin üst katını kumarhaneye çevirdiler Polisi görünce çatıdan kaçmaya çalıştılar
YEREL HABERLER Polis kumar baskını yaptı, onlar ise çatıdan atlayıp ...
Kumar baskınında çatıdan kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı, para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Kumar baskınında çatıdan kaçmaya çalışan 3 kişi ...
Düzce’de 77 bin litre kaçak alkol ele geçirildi: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Düzce’de 77 bin litre kaçak alkol ele geçirildi: 10 ...
Ceza yememek için binbir türlü bahane ürettiler
YEREL HABERLER Ceza yememek için binbir türlü bahane ürettiler
Basın mensuplarından uygulama yapan polislere jest
YEREL HABERLER Basın mensuplarından uygulama yapan polislere jest
Fenerbahçe taraftarı zafer sarhoşu oldu kısıtlamayı unuttu, 24 kişi cezayı yedi 3 haftalık galibiyet hasretine son veren Fenerbahçe’nin taraftarı kısıtlamayı unuttu Fenerbahçe Lokaline polis baskını
YEREL HABERLER Fenerbahçe taraftarı zafer sarhoşu oldu kısıtlamayı ...
Mermer mezar ustası: Bize daha fazla iş çıkarmayın
YEREL HABERLER Mermer mezar ustası: Bize daha fazla iş çıkarmayın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X