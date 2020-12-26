Polisten kaçan kişinin dere yatağına attığı bisikleti çalıntı çıktı

Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, yasağa rağmen bisikletle gezen kişi, polisleri görünce bisikletini dereye atıp kaçtı. Ekipler, bisikletin çalıntı olduğunu belirlerken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ağa Mahallesi´nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde bulunan polis ekibi, bisikletle gezen kişiden durmasını istedi. Ancak bisikletli kaçarken, ekipler de peşine düştü. Bir süre sonra bisikleti Asar Deresi'nin içerisine atan kişi koşarak uzaklaştı. Polisin dere yatağından çıkardığı bisikletin çalıntı olduğu belirlendi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tugay BEKTAŞ
2020-12-26 12:51:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.