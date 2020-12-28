DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan Meclis Toplantısı Covid19 Pandemisi tedbirleri kapsamında video konferans yolu ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, yılın son toplantısını yüz yüze yapmak istediklerini fakat pandemi tedbirleri gereğince video konferans olarak yapmak zorunda olduklarını söyledi. Dertli, ilk olarak yönetim kurulu faaliyetlerini aktarmak üzere sözü Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’e verdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, KasımAralık döneminde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Toplantının devamında 2021 yılı bütçe taslağı, Kasım ayı mizanları ve hesap inceleme komisyonu raporları görüşüldü.

Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Yönetim Kurulu’nun önerdiği bütçe taslağında öngörülen yıllık aidat ve bazı hizmetlere yapılacak olan yüzde 15’lik zam oranının bütçedeki bazı kalemlerde kısıtlamaya gidilerek yüzde 7,5 olarak yeniden revize edilmesinin özellikle pandemi döneminde daha uygun olacağı görüşünü sundu.

Bütçe taslağı ve zam oranları konusunda Meclis Başkanı Ahmet Dertli’ye yanıt veren Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 2 yıldır herhangi bir zam uygulamasına gidilmediği, bölge odalar arasında uygulanacak zamma rağmen en düşük ücretlendirmelerin DTSO’da olduğunu belirterek bütçe taslağının olduğu gibi geçmesinin faydalı olacağını dile getirdi.

Yapılan oylamada bütçe olduğu şekliyle oy çokluğuyla onaylanırken, Meclis Başkanı Ahmet Dertli bütçenin geneline evet oyu kullandığını fakat aidat ve bazı kalemlere uygulanacak olan zammın ise yüzde 7,5 olarak uygulanması önerisini yineledi.

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