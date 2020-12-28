Kaynaşlı Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 200 lira olduğu

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Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kaynaşlı Belediyesi’nde çalışan personellerin en düşük maaşının en az 3200 TL olacağını duyurdu.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Belediyemizde asgari ücret ile görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3 bin 200 TL olmasına karar verdik. Aldığımız kararların tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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