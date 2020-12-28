İnce: CHP'deki skandalları 3 günde bire düşürdü arkadaşlar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP´de yaşanan taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili olarak, "Ben CHP´de haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim. Ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" dedi.
CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Düzce´de, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak´ta esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaf gezisi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, muhalefeti eleştirdi. İnce, "Muhalefet kendi halinden memnun. Muhalefetin de Türkiye´de iktidar olma gibi bir derdi yok. Muhalefette özgüven eksikliği var. Kendine güvenmeyip dostlarla iktidara gelinmez. Önce kendine güvenerek yola çıkacaksın. Bizim hedefimiz 50+1 almak. 50+1´i hedefleyerek yola çıkacağız. Bir 15-20 gün ara vermiştik. Şimdi tekrar Düzce´den başlıyoruz. Bugün 48´inci vilayeti gezmiş olduk. Kısa sürede 81 vilayeti tamamlayacağız" dedi.
TECAVÜZ VE TACİZ SKANDALLARINI DEĞERLENDİRDİ
İnce, CHP´de son dönemde yaşanan tecavüz ve taciz skandallarıyla ilgili olarak ise, "Ben CHP´de haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim. Ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" dedi.DHA-Politika Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-12-28 15:00:46
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