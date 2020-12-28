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Düzce'de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı Dereye düşen otomobilin sürücüsü uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı

İHA

Düzce'de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı Dereye düşen otomobilin sürücüsü uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dereye uçarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay, Çivi Deresi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Doğan yönetimindeki 54 YT 111 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle 20 metre yükseklikten dereye uçarak ters döndü. Otomobilin dereye düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri ise bölgede önlem aldı. Uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarılan sürücü Müslüm Doğan, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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