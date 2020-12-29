Düzce'de, DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 Suriyeliye sınır dışı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 Suriye uyruklu yakalandı. Şüpheliler, mahkeme kararıyla sınır dışı edildi.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu M.Z.A., K.D.D., A.H.K. ve A.S.A.´nin DEAŞ içinde 'savaşçı' olarak yer aldıklarını, terör örgütünün 'üst düzey yetkilileri' ile görüşmeye devam ettiklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla M.Z.A., K.D.D. ve A.S.A. yakalandı. Gözaltına alınan Suriyeli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, mahkemece sınır dışı edilmesine karar verildi. A.H.K.´nin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-12-29 12:20:44
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