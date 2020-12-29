Boy sınırı altındaki 50 ton hamsiye el konuldu

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Levent KIZILASLAN/DÜZCE (Sakarya), (DHA)DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde, yasal boy sınırının altında olduğu tespit edilen 50 ton hamsiye el konuldu. Kaptanın da aralarında bulunduğu 8 kişiye toplam 40 bin TL ceza kesildi.

Karasu Sahil Güvenlik ekipleri, sorumluluk sahası içerisinde denetime çıktı. Gece, Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında hamsi avından dönen tekneler denetlendi. Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ile yapılan denetimde, boyu yasal sınırın altında olduğu tespit edilen 50 ton hamsiye el konularak yem fabrikasına gönderildi. Su Ürünleri Kanunu kapsamında tekne kaptanı ve 7 tekne personeline toplam 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Levent KIZILASLAN

2020-12-29 15:53:48



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