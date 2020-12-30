Düzce'de yasal boy sınırının altında avlanan 50 ton hamsiye el konuldu

– Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Akçakoca limanına balık getiren teknelere yönelik düzenlenen operasyonda yasal ölçülere uygun olmayan 50 ton hamsiye el konuldu.

Balıkçılık sezonunun açılması ile birlikte Akçakoca limanında yasal avlanmaya teşvik edilmesi amacı ile sürekli denetimler yapılıyor. Karadeniz'den hamsilerin daha fazla çıktığı bu dönem de Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, TCSG301 Bot Komutanlığı ve SAGET 31 Bot Komutanlığı Akçakoca limanında operasyon düzenledi. Gece saat 01.00 ila 08.00 arasında gerçekleştirilen operasyonda yasal boy limitinin altında olan 50 ton hamsiye el konuldu. El konulan hamsiler, yem sanayiye ham maddesi olarak gönderilirken hamsilerin gelinin ise Hazine Bakanlığı’na aktarılacağı öğrenildi.

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