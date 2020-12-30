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Düzce’de kahvehane esnafına 1000 liralık çek dağıtılacak

İHA

Düzce’de kahvehane esnafına 1000 liralık çek dağıtılacak

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, korona virüs sürecinde ekonomik olumsuzluklardan etkilenen kahvehane esnafına 1000 TL destek verileceğini açıkladı.
Düzce Belediyesi işletme ruhsatı ile DESOB ve Kahveciler Odasına kayıtlı olan Kahvehane ve internet kafe işletmecilerine 1000 TL’lik alışveriş çeki desteği verilecek. Destek hakkında açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Zor zamanda esnafımızın yanında olmak, bu salgın hastalığın yol açtığı olumsuzluklardan en az zararla hem bu şehrin hem de ülkemizin atlatması için çaba sarf ediyoruz. Aldığımız kararları hızlı bir şekilde uygulayarak yaraların iyileşmesine bir nebze olsun katkı sağlanmış olacağız. Kahvehane ve internet kafe işleten esnafımıza bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL’lik alış veriş çeki desteğinde bulunuyoruz. Alış veriş çekini yerel marketlerde kullanabilecekler. Esnaflarımızın oda ve belediye kayıtlarını kontrol ettikten sonra müracaatlarını gerçekleştirmelerini istiyoruz. Gün dayanışma birlik, beraberlik günüdür. Paylaşarak birlikte başaracağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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