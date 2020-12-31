Yalnız yaşadığı evde karbonmonoksit gazından etkilendi

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Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´nin Gümüşova ilçesinde yalnız yaşadığı evde doğalgazdan kaynaklı karbonmonoksit gazından etkilenen Mert Çakır, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Günüşova ilçesi Merkez Mahallesi´nde meydana geldi. Mert Çakır, sabah mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri görülünce, 112 Acil Servisi aradı. Mert Çakır´ın evine giden sağlık ekipleri karbonmonoksit gazından etkilendiğini tespit etti. Oksijen takviyesi yapılan Çakır, Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde yapılan incelemede ise tıkanan doğalgaz borusu nedeniyle gazın eve sızdığı tespit edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Gümüşova Tugay BEKTAŞ

2020-12-31 12:28:42



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