Yalnız yaşadığı evde karbonmonoksit gazından etkilendi

Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´nin Gümüşova ilçesinde yalnız yaşadığı evde doğalgazdan kaynaklı karbonmonoksit gazından etkilenen Mert Çakır, hastanede tedaviye alındı.
Olay, Günüşova ilçesi Merkez Mahallesi´nde meydana geldi. Mert Çakır, sabah mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri görülünce, 112 Acil Servisi aradı. Mert Çakır´ın evine giden sağlık ekipleri karbonmonoksit gazından etkilendiğini tespit etti. Oksijen takviyesi yapılan Çakır, Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde yapılan incelemede ise tıkanan doğalgaz borusu nedeniyle gazın eve sızdığı tespit edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Gümüşova Tugay BEKTAŞ
2020-12-31 12:28:42
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