Düzce'de hava kirliliğine neden olan noktalar havadan denetleniyor

– Düzce Belediyesi ekipleri, özellikle kış aylarında hava kalitesinin düşmesine neden olan kaynakların tespiti için belirli aralıklarında drone çekimi yaparak ilin kuşbakışı taramasını yapıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Düzce’nin yaşadığı hava kirliliği sorununu çözme kararlılığının ardından belediye ekipleri de koordineli bir şekilde hareket ederek denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, hava kalitesinin düşmesine neden olan tüm faktörleri yerinde tespit etmeye başladı. Düzce Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Müdürlükleri, Ağa ve Çay mahallelerinde lastik yakılan bölgenin drone taramasına takılması sonucunda bölgeye anında müdahale etti. Günün belirli aralıklarında drone ile kuşbakışı tarama yapan ekipler, duman izlerini takip ederek lastik yakılan bölgedeki yangını söndürdü.

Öte yandan Bahçeşehir bağlantı yolu üzerindeki bir tarlada ateş yakan şahsı tespit eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri tutanak tutarak idari para cezası verilmesi için encümene sevk etti. Hava kirliliğine çok büyük derecede etkisi olan lastik ve atık yağ yakmada denetimlerini sıklaştıran belediye ekipleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu 20. madde v bendi gereği 2021 yılında atık yağ ve lastik yakanlara 100 Bin TL’den 1 Milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağını dair uyarılarda bulunurken vatandaşların Düzce’nin hava kalitesinin düşmemesi için yardımcı olmalarını istedi.

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