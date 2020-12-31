Düzce'de kaçak avlanan 11 avcıya 11 bin lira ceza

– Düzce'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak avlandığı belirlenen 11 avcıya, 10 bin 991 lira ve 885 lira tazminat cezası kesildi.

Düzce’de av koruma faaliyetleri kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ormanlarında avcılık faaliyetlerini yapan kişileri denetledi. 46 avcının denetlendiği kontrollerde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet eden 11 avcıya toplam 10 bin 991 lira idari para cezası kesilirken, 785 lira da tazminat cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 3 tüfeğe ve 1 adet çamurcun cinsi ördeğe el konuldu.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlüğü ekipler Yılbaşı nedeni ile ormanlar içerisinde denetimlerini aralıksız devam edeceğini, vatandaşların kurallara riayet etmeleri gerektiğini belirtti.

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