Üniversite’nin denek hayvanları denetimden geçti

– Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜDAM) Tarım ve Orman Bakanlığı denetçileri tarafından Covid19 tedbirlerine uygun şekilde denetlendi.

DÜDAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ersin Beyazçiçek ve Sorumlu Yönetici/Veteriner Hekim Öğr. Gör. Ali Gök'ün de hazır bulunduğu denetim, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gelen Veteriner Hekimler tarafından gerçekleştirildi. 13 Aralık 2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde denetlenen Merkezin, ilgili yönetmelik koşullarına uygun şekilde faaliyetine devam ettiği belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda DÜDAM, denetimi başarı ile tamamladı.

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