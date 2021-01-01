Milli Eğitim Müfettişi 10 kitap yazdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Müfettişi 10 kitap yazdı

DHA

Milli Eğitim Müfettişi 10 kitap yazdı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nde görevli müfettiş Nevzat Öztürk (48), meslek hayatı boyunca okuduğu 10 binin üzerine kitap ile kütüphane oluşturdu. Öztürk ayrıca, mesleki ve sosyal hayatı boyunca yaşadığı deneyimleri, yazdığı 10 ayrı kitapta topladı.
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nde görevli müfettiş Nevzat Öztürk, mesleki ve sosyal hayatında yaşadığı deneyimleri kitaplaştırdı. Nevzat Öztürk, `Nahiye-i Milas Mezra´a-i Kotanı´nın Yaman İnsanları´, `İnsani ve İslami Değerlerimiz´, `Nasreddin Hoca Fıkraları Yorum ve Analiz´, `Liselere Giriş Sınavı LGS yol haritası´, `Kulluğunu Bil Sultanlığa Yeltenme´, `Ders ve Sınav Başarısı Püf noktaları ve Taktikler´, `İnsan ve Eğitim´, `Çilehanede Bir Ömür´, `Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi´ ve `Müfettişlerin Kaleminden Benim Rehberim´ isimli kitapları yazdı. 
10 binin üzerinde kitap okuduğunu belirten Nevzat Öztürk, "Üniversite yıllarından beri bir kitap sevdamız var. Okumanın aşığıyız. Kitaplarla hasbihâl ediyoruz. Yaklaşık 10 binin üzerinde kitap elimizden geçti. Bunların 5 binine yakını okullara bağışlandı. Mevcut kütüphanemizde de 5 bine yakın kitap var. Araştırmayla, okumayla iştigal ediyoruz. Sadece okumuyoruz. Okuduklarımızı, deneyimlerimizi insanlara aktarmak adına yazmayla da tanıştık" dedi. 
İlk kitabını, yüksek lisans eğitimini tamamladığı sırada yazdığını ifade eden Nevzat Öztürk, şunları anlattı: 
"İlk olarak yazma maceramız, Trabzon´da çalışırken eğitim yönetiminde yüksek lisansa devam ederken oldu. İnsan kaynakları, üzerinde proje hazırlayınca bunu kitaplaştırma gereği hissettik. Bu kitap, takdir topladı. Sonra yaşadığımız hayatı ve annemize olan sevgimizi yansıtmak için bir roman denemesi yaptık. Ardından `Eğitimde nitelik sorunu´ diye yine deneyimlerimizi anlatan bir kitap yazdık. Müfettiş arkadaşlarla bir çalışma yaptık. `Müfettişlerin kaleminden benim rehberim´ diye bir kitap yazdık. Kızım TEOG sınavına hazırlandı. O tecrübelerimizi paylaşmak istedik. TEOG sonradan LGS oldu. `LGS yol haritası´ diye kitaplaştırdık. Burada hem öğrencilere hem velilere yönelik bir takım taktik ve tavsiyeler yer alıyor. Bunu yazdıktan sonra lise öğrencilerini de unutmadık. Ders ve sınav başarısı diye bir kitap yazdık. Çünkü sınavlara sadece öğrenciler hazırlanmıyor veli de hazırlanıyor".
NASRETTİN HOCALI MEVLANALI KİŞİSEL GELİŞİM SERİSİ HAZIRLADI
Nasrettin Hoca kitabını, serileştirmek istediklerini söyleyen Nevzat Öztürk gerçekleştirdiği kitap projeleriyle ilgili şu bilgileri verdi:
 "Nasrettin Hoca´yı yeni nesle nasıl tanıtalım diye düşündük. Nasrettin Hoca fıkralarını yorumlamaya çalıştık. Bu özgün bir çalışma ve her fıkrayla alakalı da bir öğrencimize karakalem çalışma yaptırdık. Hatta bir seriye dönüştürmeye çalışıyoruz. Genelde `Nasrettin Hoca fıkrası´ der güler geçeriz. Biz dedik ki gülerken eğlenmek aynı zamanda ders almak. Nasrettin Hoca bunu neden söyledi? Buradan ne alabiliriz? Daha sonra Ordu´da benim doğduğum köy var. Bu köye, vefa borcunu yerine getirmek için köyümün tarihini yazmak istedim. Tüm Osmanlı arşivlerini karıştırarak kendi köyümün tarihini yazdım. Dünyanın yaşadığı bir salgın süreci var. İnsanlar mart ayında evlere kapanınca kendi kendime düşündüm; `Ben ne yapabilirim?´ dedim. O sıralar Mevlana üzerine çalışıyordum. Bir sözü çok dikkatimi çekti. `Kul ise kulluğunu bil, sultanlığa yeltenme´ diyordu Mevlana. Bundan yola çıkarak 'Kulluğunu Bil Sultanlığa Yeltenme´ isimli bir kitap yazdık. Burada, ne kadar zengin ya da sosyal olursan ol bir virüse karşı aciz olduğumuzu anlatmaya çalıştık. Bu bir kişisel gelişim kitap serisinin başlangıcı oldu".
`HER ÖĞRETMENİMİZE YAZAR OLARAK YER VERDİK´
Mevlana´dan koronalı günlere, Nasrettin Hoca fıkralarından sınav sistemine varana değin çeşitli alanlarda çok sayıda kitap hazırlayan Nevzat Öztürk, meslektaşlarına yaptığı etkiyi de, "Müfettiş olduğumuz için aday öğretmenlerimiz vardı. Bizim bunlara araştırmayı öğretmemiz lazımdı. Her öğretmenimize, iki konu verdik. Bilimsel araştırma yaparak `İnsani ve İslami değerlerimiz´ diye bir kitap ortaya çıktı. Bu eserde yer alan her bir öğretmenimize yazar olarak yer verdik" sözleriyle anlattı.DHA-Eğitim Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-01-01 14:41:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aracın camına bırakılan not kedinin kurtarılmasını sağladı 
YEREL HABERLER Aracın camına bırakılan not kedinin kurtarılmasını ...
Üniversite’nin denek hayvanları denetimden geçti
YEREL HABERLER Üniversite’nin denek hayvanları denetimden geçti
Düzce'de kaçak avlanan 11 avcıya 11 bin lira ceza
YEREL HABERLER Düzce'de kaçak avlanan 11 avcıya 11 bin lira ceza
Kasım Aktaş Ortaokulu hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Kasım Aktaş Ortaokulu hızla yükseliyor
Düzce'de hava kirliliğine neden olan noktalar havadan denetleniyor
YEREL HABERLER Düzce'de hava kirliliğine neden olan noktalar havadan ...
Başkan Özlü, güreşçilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Özlü, güreşçilerle bir araya geldi
Düzce'de kaçak alkol ve sigara operasyonu: 1 gözaltı Operasyonda kaçak 12 şişe içki ve 5 bin 370 paket sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Düzce'de kaçak alkol ve sigara operasyonu: 1 ...
Yalnız yaşadığı evde karbonmonoksit gazından etkilendi
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evde karbonmonoksit gazından ...
Dumanların yükseldiği evin sakinleri gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Dumanların yükseldiği evin sakinleri gözyaşlarını ...
2 katlı evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER 2 katlı evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Kamu Üniversite Sanayi işbirliği toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kamu Üniversite Sanayi işbirliği toplantısı yapıldı
Düzce’de yapılandırma başvuru süreleri uzatıldı
YEREL HABERLER Düzce’de yapılandırma başvuru süreleri uzatıldı
Kırım Türkleri, kazı alanında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kırım Türkleri, kazı alanında incelemelerde bulundu
Başkan Şahin fabrika ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Şahin fabrika ziyaretlerini sürdürüyor
Pandemi de bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz semineri yapıldı
YEREL HABERLER Pandemi de bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz ...
Meslek lisesine otomobil hibe edildi
YEREL HABERLER Meslek lisesine otomobil hibe edildi
Düzce Üniversitesi sanal zorbalık konusunu ele aldı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi sanal zorbalık konusunu ele aldı
Kar yağışının beklendiği Düzce yazdan kalma günleri yaşıyor 2020’nin son günlerinde hava sıcaklığı 20 derece ölçüldü
YEREL HABERLER Kar yağışının beklendiği Düzce yazdan kalma günleri ...
Üniversite öğrencilerine katılım bankacılığı ve kariyer olanakları anlatıldı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine katılım bankacılığı ve ...
Düzce’de kahvehane esnafına 1000 liralık çek dağıtılacak
YEREL HABERLER Düzce’de kahvehane esnafına 1000 liralık çek ...
56 Mahalle’de hummalı çalışma devam ediyor
YEREL HABERLER 56 Mahalle’de hummalı çalışma devam ediyor
Düzce'de yasal boy sınırının altında avlanan 50 ton hamsiye el konuldu
YEREL HABERLER Düzce'de yasal boy sınırının altında avlanan 50 ton ...
Yavru kedinin inadı, itfaiye ekiplerini dakikalarca uğraştırdı Yavru kedi tam kurtarılacakken, başka ağaca geçti
YEREL HABERLER Yavru kedinin inadı, itfaiye ekiplerini dakikalarca ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X