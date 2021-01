Milli Eğitim Müfettişi 10 kitap yazdı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nde görevli müfettiş Nevzat Öztürk (48), meslek hayatı boyunca okuduğu 10 binin üzerine kitap ile kütüphane oluşturdu. Öztürk ayrıca, mesleki ve sosyal hayatı boyunca yaşadığı deneyimleri, yazdığı 10 ayrı kitapta topladı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nde görevli müfettiş Nevzat Öztürk, mesleki ve sosyal hayatında yaşadığı deneyimleri kitaplaştırdı. Nevzat Öztürk, `Nahiye-i Milas Mezra´a-i Kotanı´nın Yaman İnsanları´, `İnsani ve İslami Değerlerimiz´, `Nasreddin Hoca Fıkraları Yorum ve Analiz´, `Liselere Giriş Sınavı LGS yol haritası´, `Kulluğunu Bil Sultanlığa Yeltenme´, `Ders ve Sınav Başarısı Püf noktaları ve Taktikler´, `İnsan ve Eğitim´, `Çilehanede Bir Ömür´, `Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi´ ve `Müfettişlerin Kaleminden Benim Rehberim´ isimli kitapları yazdı.

10 binin üzerinde kitap okuduğunu belirten Nevzat Öztürk, "Üniversite yıllarından beri bir kitap sevdamız var. Okumanın aşığıyız. Kitaplarla hasbihâl ediyoruz. Yaklaşık 10 binin üzerinde kitap elimizden geçti. Bunların 5 binine yakını okullara bağışlandı. Mevcut kütüphanemizde de 5 bine yakın kitap var. Araştırmayla, okumayla iştigal ediyoruz. Sadece okumuyoruz. Okuduklarımızı, deneyimlerimizi insanlara aktarmak adına yazmayla da tanıştık" dedi.

İlk kitabını, yüksek lisans eğitimini tamamladığı sırada yazdığını ifade eden Nevzat Öztürk, şunları anlattı:

"İlk olarak yazma maceramız, Trabzon´da çalışırken eğitim yönetiminde yüksek lisansa devam ederken oldu. İnsan kaynakları, üzerinde proje hazırlayınca bunu kitaplaştırma gereği hissettik. Bu kitap, takdir topladı. Sonra yaşadığımız hayatı ve annemize olan sevgimizi yansıtmak için bir roman denemesi yaptık. Ardından `Eğitimde nitelik sorunu´ diye yine deneyimlerimizi anlatan bir kitap yazdık. Müfettiş arkadaşlarla bir çalışma yaptık. `Müfettişlerin kaleminden benim rehberim´ diye bir kitap yazdık. Kızım TEOG sınavına hazırlandı. O tecrübelerimizi paylaşmak istedik. TEOG sonradan LGS oldu. `LGS yol haritası´ diye kitaplaştırdık. Burada hem öğrencilere hem velilere yönelik bir takım taktik ve tavsiyeler yer alıyor. Bunu yazdıktan sonra lise öğrencilerini de unutmadık. Ders ve sınav başarısı diye bir kitap yazdık. Çünkü sınavlara sadece öğrenciler hazırlanmıyor veli de hazırlanıyor".

NASRETTİN HOCALI MEVLANALI KİŞİSEL GELİŞİM SERİSİ HAZIRLADI

Nasrettin Hoca kitabını, serileştirmek istediklerini söyleyen Nevzat Öztürk gerçekleştirdiği kitap projeleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Nasrettin Hoca´yı yeni nesle nasıl tanıtalım diye düşündük. Nasrettin Hoca fıkralarını yorumlamaya çalıştık. Bu özgün bir çalışma ve her fıkrayla alakalı da bir öğrencimize karakalem çalışma yaptırdık. Hatta bir seriye dönüştürmeye çalışıyoruz. Genelde `Nasrettin Hoca fıkrası´ der güler geçeriz. Biz dedik ki gülerken eğlenmek aynı zamanda ders almak. Nasrettin Hoca bunu neden söyledi? Buradan ne alabiliriz? Daha sonra Ordu´da benim doğduğum köy var. Bu köye, vefa borcunu yerine getirmek için köyümün tarihini yazmak istedim. Tüm Osmanlı arşivlerini karıştırarak kendi köyümün tarihini yazdım. Dünyanın yaşadığı bir salgın süreci var. İnsanlar mart ayında evlere kapanınca kendi kendime düşündüm; `Ben ne yapabilirim?´ dedim. O sıralar Mevlana üzerine çalışıyordum. Bir sözü çok dikkatimi çekti. `Kul ise kulluğunu bil, sultanlığa yeltenme´ diyordu Mevlana. Bundan yola çıkarak 'Kulluğunu Bil Sultanlığa Yeltenme´ isimli bir kitap yazdık. Burada, ne kadar zengin ya da sosyal olursan ol bir virüse karşı aciz olduğumuzu anlatmaya çalıştık. Bu bir kişisel gelişim kitap serisinin başlangıcı oldu".

`HER ÖĞRETMENİMİZE YAZAR OLARAK YER VERDİK´

Mevlana´dan koronalı günlere, Nasrettin Hoca fıkralarından sınav sistemine varana değin çeşitli alanlarda çok sayıda kitap hazırlayan Nevzat Öztürk, meslektaşlarına yaptığı etkiyi de, "Müfettiş olduğumuz için aday öğretmenlerimiz vardı. Bizim bunlara araştırmayı öğretmemiz lazımdı. Her öğretmenimize, iki konu verdik. Bilimsel araştırma yaparak `İnsani ve İslami değerlerimiz´ diye bir kitap ortaya çıktı. Bu eserde yer alan her bir öğretmenimize yazar olarak yer verdik" sözleriyle anlattı.DHA-Eğitim Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

