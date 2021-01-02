Genç Kızılay Gönüllüleri ihtiyaç sahiplerine destek oldu

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

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Kızılay Düzce Genç Gönüllüleri, Covid19 pandemi süreci nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine destekleri devam ediyor.

Evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, hijyen seti kolisi, ekmek gibi temel ihtiyaç malzemeleri dağıtımı Kızılay Düzce Genç Gönüllüler Kızılay görevlileri ile birlikte dağıtımları gerçekleştirdi.

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