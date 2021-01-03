Vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Düzce Belediyesi tarafından, vatandaşların talep, görüş ve şikayetlerini fotoğraf, görüntü ve bilgi notuyla birlikte hızlı şekilde iletebilmeleri adına 533 788 8181 numarası üzerinden hayata geçirilen whatsapp ihbar hattı hizmeti yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşların her türlü görüş, öneri, talep ve isteklerini fotoğrafı, görüntülü aynı zamanda bilgi notu yoluyla Düzce Belediyesi Whatsapp İhbar hattı üzerinden başvuruları sayesinde bir çok talep ve şikayet ilgili birimler tarafından anında çözüme kavuşturuluyor. 533 788 8181 numaralı Düzce Belediyesi WhatsApp İhbar Hattı üzerinden vatandaşlar belediye ile bire bir irtibat kurma imkanı sağlarken, Alo 153 Beyaz Masa Merkezinde toplanan veriler de anlık olarak ilgili birimlere bildiriliyor.

Bugüne kadar değerlendirmeye alınan ve hızlı şekilde çözüme kavuşturulan binlerce talebin yanı sıra, vatandaşlar, belediye işleyişi ve mevcut çalışmalar konusunda da bilgi sahibi olabiliyorlar.

İhbar Hattını oldukça önemsediklerini ve sürekli takip ettiklerini ifade eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; “EBelediyecilik hizmetleri kapsamında teknolojinin getirilerini takip ediyor ve kullanmaya özen gösteriyoruz. Bu manada WhatsApp İhbar Hattımız da uzun süredir vatandaşlarımdan da oldukça ilgi görerek hizmet veriyor. Buradan gelen her talep öncelikle Beyaz Masa ekibimiz ardından da ilgili birimlerimizce değerlendiriliyor. İhbar Hattımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edecek” ifadelerinde bulundu.

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