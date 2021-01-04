Telefonla sipariş verenlere alkol taşıyan taksici polis ekiplerine yakaladı Alkol ve meze servisi yapan taksi trafikten men edildi

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında telefonla sipariş veren vatandaşa alkol ve meze götürdüğü tespit edilen taksi sürücüsü, polis uygulamasında yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramada içerisinde alkol şişeleri olduğu belirlenen taksi trafikten men edilirken, sürücüye ise 6 bin 150 lira adli ve idari para cezası kesildi.

Olay Düzce Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş şehir merkezinde bulunan bir taksi durağını arayarak alkol siparişi verdi. Durakta çalışan T.B. isimli taksici alkol siparişlerini not alarak, kısıtlamada yasak olmasına rağmen satış yapan bir büfeden alkolleri ve mezeleri satın aldı. Satın aldığı ürünler ile müşterisine doğru yola çıkan taksici, Kültür Mahallesi'nde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetime takıldı. Yapılan kontrollerde araç içerisinde poşetler içerisinde alkol şişeleri ve mezeler tespit edildi. Taksici T.B., alkolleri müşterisine getirdiğini kendisi kullanmadığını belirtmesinin ardından araç polis ekiplerince trafikten men edildi. Ayrıca taksinin amacı dışında kullanılmasından dolayı trafikten men edildi.

Şahsa sokağa çıkma kısıtlamasındaki muafiyeti kötüye kullanmaktan 3 bin 150 lira, taksinin amacı dışında kullanımında da 3 bin lira olmak üzere toplam 6 bin 150 lira adli ve idari para cezası kesildi.

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