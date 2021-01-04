Düzce Belediyesi havayı kirletenlere göz açtırılmıyor

Düzce Belediyesi ekipleri, hava kalitesinin yükseltilmesi çalışmaları kapsamında denetimleri duman görülen alanlara anında müdahale ederek hava kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyor.

‘Temiz HavaTemiz Düzce’ mottosuyla hareket ederek bir dönüşüme imza atmak isteyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, denetimlerin sıklaştırılarak Düzce’nin hava kirliliğinin bir an önce çözüme kavuşturulmasını hedefliyor. Hava kalitesinin yükselmesi ve vatandaşların sağlığını korumak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte hareket eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir yandan ihbarları değerlendiriyor bir yandan da sanayi kuruluşlarına denetimlerini gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında mobil ölçüm aracının ikincisinin de gelmesi ile birlikte denetimlerin daha da sıklaştırılacağını ifade eden belediye yetkilileri, çalışmalar ile sanayi kuruluşları, lastik ve atık yağ yakanlar, kalorifik değeri düşük kömür yakanlar ile egzoz ölçümü yaptırmayanlara göz açtırılmayacağını söylediler.

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