Evini ateşe verip, komşusunun bilgisayar ve cep telefonunu gasp etti



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, anne ve babasıyla tartışan madde bağımlısı Y.Ç., evi ateşe verdikten sonra komşusunun 2 adet laptopu ile 1 cep telefonunu gasp etti. Y.Ç. yakalanırken, yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay saat 22.00 sıralarında Karaca Mahallesi 1459 Sokak´ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Y.Ç. eve gelerek anne ve babasıyla tartıştı. Y.Ç. evi ateşe verdikten sonra komşusunun evine girdi. Komşusunun 2 adet laptopu ile 1 cep telefonunu gasp eden Y.Ç. otomobille kaçmaya başladı. İhbar üzerine polis ekipleri peşine düştükleri Y.Ç.´yi kovalamaca sonucu Konuralp Mahallesi´nde yakalayarak gözaltına aldı. Y.Ç.´nin gasp ettiği cep telefonu ve laptoplar ele geçirildi.

Bu sırada Y.Ç.'nin çıkardığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-01-04 23:55:52



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