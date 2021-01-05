Büfedeki kişilerle kavga edip tabanca ile ateş açtı 



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, yasak olmasına rağmen içki satışı yapılan büfeye gelen 2 kişi, bu sırada içeride müşteri olarak bulunan biri kadın 2 kişi ile tartıştı. Kadın ve erkek arkadaşıyla kavga eden şüphelilerden biri tabanca ile rastgele ateş açarak kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay saat 22.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak´ta bulunan bir büfede meydana geldi. Yasak olmasına rağmen içki satışı yapılan ve iki gün önce de hakkında işlem yapıldığı öğrenilen büfeye gelen U.İ. ve M.Ş., burada karşılaştıkları Z.M. isimli kadın ile tartışmaya başladı. Z.M.´nin erkek arkadaşı H.K. de tartışmaya dahil olunca taraflar kavga etmeye başladı. Büfeden çıkan U.İ. tabanca ile rastgele ateş etmeye başladı. Mermilerden biri büfenin yanında bulunan bir otelin camına isabet etti. U.İ. ve M.Ş. olay yerinden kaçarken, büfede bulunan Z.M. ile erkek arkadaşı H.K., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-01-05 00:42:45



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