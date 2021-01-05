2021’in ilk meclis toplantısı yapıldı

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– Düzce Belediye Meclisi’nin Ocak ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi.

2021 yılının ilk Belediye Meclis toplantısı Kültür Merkezi Celil Yağız Salonunda yapıldı. Belediye Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında yapılan toplantıda 11 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edildi. 2021 yılı içerisinde 2020 yılının gelirgiderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için üye seçimi de ilk oturumda gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda Ahmet Çalışkan, Erdem Akalın, Nurullah Yıldız, Oğuz Özyiğit ve Hakan Çetin Denetim Komisyonuna seçildi. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından bir sonraki meclis birleşiminin 7 Ocak Perşembe günü yapılmasına karar verilerek Ocak ayı Belediye Meclis toplantısı sona erdi.

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