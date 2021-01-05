Öğrencilerin okuma belgelerini evlerine tek tek ulaştırdı

– Düzce 23 Nisan İlkokulu 1/B sınıfı öğretmeni Muhammed Oruç, online sistem ile okuma yazmayı öğrenen öğrencilerine okuma belgesi ve madalyaları evlerine giderek tek tek dağıttı.

Korona virüs salgını kapsamında 20202021 eğitim öğretim döneminin bir kısmı yüz yüze bir kısmı ise online eğitim ile gerçekleştirildi. Okullarına ilk defa giden 1. Sınıf öğrencileri salgının seyri sebebiyle online eğitime devam etti. Düzce 23 Nisan İlkokulu 1/B sınıfının öğretmeni Muhammed Oruç’ta öğrencilerinin okuma yazma öğrenmesi için online olarak yoğun bir çaba sarf etti. Öğrencilerinin tamamını online olarak okumayı öğreten öğretmen Oruç, çocukların evlerine tek tek giderek hem okuma belgelerini hem de madalyalarını ulaştırdı. Çocuklarla bir araya geldiği için mutlu olan öğretmen Oruç, salgının en kısa süre içerisinde sona ererek buluşacağı günü beklediklerini belirtti.

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