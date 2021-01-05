Başkan yanmaz sahadan ayrılmıyor Yanmaz; ”Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız”

Akçakoca’da korona virüse karşı tedbirler aralıksız olarak sürdürülüyor. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yeni tip korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara, maske, kolonya ve dezenfektan bilekliği dağıttı.

Başkan Yanmaz, beraberindeki Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Gönüllü Koordinatörü Nursen Yanmaz, personelle birlikte esnaf ve vatandaşlara maske, kolonya ve dezenfektan bilekliği dağıtımı yaptı.



"Kentimizi mümkün olduğunca bu salgından korumak için çalışıyoruz"

Vatandaşlarla sohbet ederek sosyal mesafeyi korumaları yönünde tavsiyelerde bulunan Başkan Yanmaz, "Korona virüs salgınına karşı tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün de ilçe esnafımıza vatandaşlarımıza maske kolonya ve dezenfektan bilekliği dağıtımında bulunduk. Kentimizi mümkün olduğunca bu salgından korumak için çalışıyoruz. Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.

Başkan Yanmaz ve Umut Işığı Birim Koordinatörü Nursen Yanmaz’a teşekkür eden vatandaşlar da korona virüs önlemlerine uygun davranmaya gayret ettiklerini belirtti.

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