Düzce’de kayıtlı araç sayısı 115 bin 500 oldu

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– Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 115 bin 500 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 115 bin 500 olmuştur. Düzce ilinde araç türlerine bakıldığında ise 58 bin 57 otomobil, 2 bin 698 Minibüs, Bin 555 Otobüs, 17 bin 800 Kamyonet, 4 bin 698 Kamyon, 17 bin 876 Motosiklet, 12 bin 459 Traktör, 357 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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