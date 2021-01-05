İş makinesi 15 metre uçtu Yaralanan operatör uçurumdan iplerle kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş makinesi 15 metre uçtu Yaralanan operatör uçurumdan iplerle kurtarıldı

İHA

İş makinesi 15 metre uçtu Yaralanan operatör uçurumdan iplerle kurtarıldı

– Düzce’nin Kaynaşlı İlçesinde yol yapım ve onarım çalışması sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan iş makinesi operatörü ipler yardımıyla yukarı çıkarıldı.
Alınan bilgilere göre saat 16.00 sıralarında Kaynaşlı İlçesi Tavak Köyü’nde Düzce İl Özel İdaresi Kaynaşlı Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne ait olan ve yol yapım onarım çalışması sırasında İsmail Aytan idaresinde iş makinesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İş makinesinin operatör kabininde sıkışan sürücü İsmail Aytan’ı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücüsü olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ipler yardımıyla yukarı çekilerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlanan erkeğin korkulu rüyası prostat 50 Yaş üstü erkekler yılda 1 defa kontrol ettirmeli
YEREL HABERLER Yaşlanan erkeğin korkulu rüyası prostat 50 Yaş üstü ...
Jandarma, KADES uygulamasını kadın çalışanlara anlattı
YEREL HABERLER Jandarma, KADES uygulamasını kadın çalışanlara ...
Kadınlara KADES tanıtıldı
YEREL HABERLER Kadınlara KADES tanıtıldı
Düzce Üniversitesi hastanesine aralık ayında 26 bin hasta başvurdu
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi hastanesine aralık ayında 26 bin ...
Düzce’de kayıtlı araç sayısı 115 bin 500 oldu
YEREL HABERLER Düzce’de kayıtlı araç sayısı 115 bin 500 oldu
Düzce’de ihracat azaldı, ithalat arttı
YEREL HABERLER Düzce’de ihracat azaldı, ithalat arttı
Düzceli gençler bilgileriyle finale çıktı
YEREL HABERLER Düzceli gençler bilgileriyle finale çıktı
2021’in ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2021’in ilk meclis toplantısı yapıldı
Başkan yanmaz sahadan ayrılmıyor Yanmaz; ”Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız”
YEREL HABERLER Başkan yanmaz sahadan ayrılmıyor Yanmaz; ”Bu ...
Uygulamada uyuşturucu ile yakalananlar gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uygulamada uyuşturucu ile yakalananlar gözaltına ...
Evde alkol satışına polis baskını
YEREL HABERLER Evde alkol satışına polis baskını
Öğrencilerin okuma belgelerini evlerine tek tek ulaştırdı
YEREL HABERLER Öğrencilerin okuma belgelerini evlerine tek tek ...
Vali Atay ailelere baş sağlığı diledi
YEREL HABERLER Vali Atay ailelere baş sağlığı diledi
2021’in ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2021’in ilk meclis toplantısı yapıldı
Düzceli gençler bilgileri ile finale çıktı
YEREL HABERLER Düzceli gençler bilgileri ile finale çıktı
Ekmek almaya giderken servis aracının altında kalarak ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ekmek almaya giderken servis aracının altında kalarak ...
Büfedeki kişilerle kavga edip tabanca ile ateş açtı 
YEREL HABERLER Büfedeki kişilerle kavga edip tabanca ile ateş açtı 
Sokaktaki tartışmada havaya ateş ettiler, vatandaş köpeği ile dışarı fırladı
YEREL HABERLER Sokaktaki tartışmada havaya ateş ettiler, vatandaş ...
Evini ateşe verip, komşusunun bilgisayar ve cep telefonunu gasp etti
YEREL HABERLER Evini ateşe verip, komşusunun bilgisayar ve cep ...
Komşusunun evinden bilgisayar ve cep telefonu çalan şahıs yakalandı Arabayı bırakıp kaçan şahıs, yaşanan kovalamacada bekçiler tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Komşusunun evinden bilgisayar ve cep telefonu çalan ...
Orman alanında kaçak yapılara geçit yok
YEREL HABERLER Orman alanında kaçak yapılara geçit yok
Minibüsün altında kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı (2)
YEREL HABERLER Minibüsün altında kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı ...
Düzce Belediyesi havayı kirletenlere göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi havayı kirletenlere göz açtırılmıyor
Servis minibüsünün çarparak altına sıkıştırdığı köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Servis minibüsünün çarparak altına sıkıştırdığı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X