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ALS hastası Özlem, gözlerini kullanarak kitap yazdı

DHA

ALS hastası Özlem, gözlerini kullanarak kitap yazdı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, 13 yıl önce ALS hastası olduğunu öğrenen, geçen süre içerisinde yatağa bağımlı hale gelip tüm vücut fonksiyonlarını kaybeden Özlem Özalkan (38), özel bir bilgisayar programı yardımıyla gözlerini kullanarak hayatını anlattığı `Bedensiz Hayat Özlemce´ isimli kitap yazdı. 
Düzce Sarayyeri Mahallesi´nde anne, baba ve 2 kardeşi ile aynı evde yaşayan 1 kız çocuğu annesi Özlem Özalkan, 13 yıl önce kolunda yaşadığı kasılmalardan dolayı doktora başvurdu. Yapılan muayenede Özalkan´a ALS tanısı konuldu. Zamanla tüm vücut fonksiyonlarını kaybeden Özlem Özalkan, ailesi ve yakınlarıyla oluşturulan harf tablosuyla iletişim kurmaya başladı. Özlem Özalkan özel bir bilgisayar programındaki göz kırpmalarına duyarlı sistem sayesinde kitap yazmaya başladı. Özalkan internet aracılığıyla topladığı yardımlarla Afrika´da 8 ülkede su kuyusu açtırdı ve en büyük hayali olan 150 sayfalık `Bedensiz Hayat Özlemce´ isimli kitabını yazdı. Yaşadıklarını kısa hikayelerle anlatan Özalkan´ın kitabı satışa sunuldu. 
Özlem Özalkan´ın kardeşi Beşir Özalkan ablasının hastalık sürecini anlatarak, "Yaklaşık 13 yıl önce ellerinde yaşadığı kasılma nedeniyle hastaneye başvurduk. Hastanede konulan tanı sonrası ALS hastası olduğunu öğrendik. 13 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyor. Tabi ki aynı yerde olmak, aynı odada olmak ruhsal açıdan onu etkiliyor. Zaman zaman bununla ilgili problemler yaşıyoruz. Ama Özlem gerçekten inançlı bir insan olduğu için bu konuda oldukça dirayetli. Bizlere göre ruhsal olarak daha sağlam" dedi. 
BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURUYORLAR 
Beşir Özalkan ablasıyla iletişimi sadece harf tablosu ve bilgisayar aracılığı ile kurduklarını ifade ederek, "Kullandığı bilgisayar üzerinden bize mesaj atarak iletişim kuruyoruz. Onun dışında hızlı yazamadığı için bir harf tablomuz var. O harf tablosunda harfleri göstererek onun göz kırptığı noktada biz o harfi seçiyoruz. Tek tek harfleri seçerek bizlerle isteğini paylaşıyor. Sadece gözleriyle iletişim kurabiliyor" diye konuştu. 
HAYATINI VE HAYATINDA İZ BIRAKANLARI YAZDI 
Özlem Özalkan´ın yazdığı kitabın içeriğini anlatan Beşir Özalkan, "Kitabı yazması oldukça uzun sürdü. Çünkü bilgisayarında kullandığı göz tanıma sistemi ile harflere tek tek dokunarak, harfleri tek tek seçerek yazdı bu kitabı. Yaklaşık 3 yılı buldu. Son zamanlarda gözleri yorulduğu için kitabı sonlandırmak istedi. Şu anda kitabımız 150 sayfa. Kitapta sabit bir konu yok. Hayatından kesitler, anılarını paylaştığı insanlar, onda iz bırakanlar, iz bırakan olaylardan oluşan kısa hikayeleri paylaştığı bir kitap yazdı. Kitap bir hafta önce satışa çıktı. İnternette Özlem Özalkan Bedensiz Haytalar diye arattığımızda satış olan sitelerin linkleri çıkıyor. Rahatlıkla kitabı alacaklar ulaşabilecekler. Koronavirüs döneminde insanlar interneti daha çok kullandıkları için kitaba daha fazla ilgi oluyor. Özlem´in bunu sadece gözleri ile yazmış olması büyük ilgi uyandırıyor. Şu ana kadar güzel yorumlar aldık" dedi. 
EN BÜYÜK İKİNCİ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ 
Özlem Özalkan´ın birçok hayali olduğunu, ancak Afrika´da su kuyusu açtırmanın ardından en büyük ikinci hayali olan kitabını da yazdığını söyleyen Beşir Özalkan, şöyle konuştu: 
"Uzun zamandır hayalini kurup yaptığı birçok şey var. Kitaptan önce gerçekleştirdiği hayali kendisinin içemediği suyu aynı hisleri paylaşarak Afrika´da 8 ülkede su kuyusu açtırdı. Bunu kendi internet ortamında topladığı yardımlarla yaptı. Kitap da ikinci hayaliydi. Aslında birçok hayali var. En önemlisini gerçekleştirerek kitabını yazdı. En azından gözleri ile insanların kalbine dokunmayı ve bir iki kelam da olsa insanlara bunu iletmeyi başardı."  
ÖZLEM ÖZALKAN KİTABINI GÖZLERİYLE ANLATTI 
Özlem Özalkan ise kitabını, kullandığı özel bilgisayar programının yardımıyla gözleriyle anlattı. Özlakan, "Kitabı yazmamdaki amaç, insanlara çok küçük silkintilerin büyük bir dertmişçesine yaşamalarını göz önüne sermek ve dünyada aşılması pek mümkün olmayan hadiselerin olduğunu göstermek. Kitabımı benim çektiğim sıkıntıların, insanlara ders olması ve her şeyden önce sağlığın en önemli emanet olduğunu göstermekti. Bedensiz Hayat bir otobiyografidir. Bedensiz Hayat'ta hikayelerimi Kur´an-ı Kerim ile destekledim. Özlemce´de şiir ve özlü sözler ile oluşturmak istedim. Özlemce´de kendi şiirlerim ve kendi yazdığım özlü sözlerden oluşuyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-01-07 08:43:32

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