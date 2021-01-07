Kısıtlamada kaçan 2 kişi, otomobilin lastiği patlatılarak yakalandı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, sokağa çıkma kısıtlamasında otomobille gezmeye çıkan, polis ekiplerinin `dur´ ihtarına uymayıp kaçan 2 kişi, kovalamaca sırasında polisin aracın lastiklerine ateş açıp patlatmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Koçyazı Mahallesi´nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezen Semih P. ve Sinan D. polisin `dur´ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında ekipler, otomobilin lastiğini tabanca ile ateş ederek patlattı. Kısa süreli takibin ardından durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınarak Yenikent Polis Merkezi´ne götürüldü. Otomobil inceleme yapılmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-01-07 12:44:04



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