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– Düzce’nin Gölyaka ilçesine gençlik merkezi yapılması için imzalar atıldı, sırada binanın yapılması var.

Vali Cevdet Atay Başkanlığında, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölyaka Belediyesi arasında "Gençlik Merkezi Yapılması İşbirliği Protokolü" imzalandı. Protokol ile; gençlerin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi; bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk algılarının güçlendirilmesi ile gençlerin almış oldukları eğitim ile birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanacak.

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