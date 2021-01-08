2020 yılında aranan 530 şahıs yakalandı Aranan şahısların 218’i tutuklanarak cezaevine gönderildi

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği uygulamalarda 198’i yoklama kaçağı olmak üzere çeşitli suç kayıtları olup firari olan 530 aranan şahsı yakalayarak hakim karşısına çıkarttı. Şahısların 218’i tutuklanırken, 198’i de askere gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2020 yılı içerisinde il genelinde gerçekleştirdiği uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan şahısları yakaladı. Hem GBT kontrolü hem Korona virüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında yapılan denetimlerde çeşitli suç kayıtları olan 332 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde 198 yoklama kaçağı da tespit edildi. 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen denetim, uygulama, GBT kontrollerinde toplamda 530 aranan şahıs yakalanarak ilgili kurumlara tespit edildi. Bu şahısların 198’i askere gönderilirken 218’i de tutuklanarak cezaevine nakledildi.

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