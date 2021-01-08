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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Yılmaz, “Beyaz baston özgürlüğün simgesi”

İHA

Dr. Yılmaz, “Beyaz baston özgürlüğün simgesi”

– Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada “Azmi ve cesareti, başarılı çalışmalarıyla ülkemize güç veren görme engelli kardeşlerimizin 714 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasını tebrik ediyorum” dedi.
Sağlık Müdürümüz Dr. Yılmaz, 714 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı. Yılmaz, görme engelliler için özgürlüğün simgesi olan beyaz baston toplumu birleştiren, harekete geçiren önemli bir sembol olduğunu belirterek “İnsanlık bu sembol etrafında bir araya gelmeye, görme engelli kardeşlerimizle kol kola yürümeye, engelleri birlikte aşmaya devam edeceğine inancımız tamdır. Görme yeteneğinin kaybedilmesi yani körlük, doğuştan gelebildiği gibi çeşitli hastalıklar sonucu sonradan da ortaya çıkabilir. Bu nedenle göz sağlığımızı korumak ve olası görme kaybının önüne geçmek için; özellikle periyodik göz kontrollerinin yapılması, birçok göz hastalığının henüz belirtileri başlamadan önlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır. Göz muayenesi asla ihmal edilmemeli, rutin kontroller atlanmamalı, sağlık kurumlarımızda muayene olup, doktorlarımızın verdiği tedaviye uyulmalı, gözlük ve lens alırken mutlaka muayene olmalı ve rastgele yerlerden gözlük ve lens alınmamalıdır. Hastaların bu konuda duyarlı olması, en küçük bir şikayeti dikkate alması göz sağlığı acısından çok önemlidir. Ayrıca bulanık görme, göz ya da çevresinde kızarıklık, şişlik, ağrı, uzak veya yakını görememe, çift görme, gözün aşırı sulanması, batma, yanma, şaşılık ve göz renginde değişme gibi göz hastalıklarını hatırlatan belirtilerde mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bu duygu ve düşünceler ile azmi ve cesareti, başarılı çalışmalarıyla ülkemize güç veren görme engelli kardeşlerimizin 714 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasını tebrik ediyorum. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasının ülkemizde ve tüm dünyada toplumsal farkındalığın artırılmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm görme engelli çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu engelsiz bir gelecek diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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