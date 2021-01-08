Düzce’de 220 gram ekmek 2 TL oldu Düzce Fırıncılar Odası Başkanı Korkmaz “Esnaf dayanamaz hale geldi”

– Düzce Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz, ekmeğe yapılan zam ile ilgili olarak “Ekmeğin gramajı 200’den 220 grama çıktı, fiyatı da 1,5’dan 2 lira oldu” dedi.

Düzce Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz, artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. En son geçtiğimiz Ramazan ayında zam uygulandığına işaret eden Korkmaz, 1 çuval unun 104 liradan 140 liraya kadar çıktığını ve esnafın artık artan maliyetlere dayanamadığını söyledi.



200 gramdan 220 grama çıktı

Tekli ekmeğe 20 gram eklendiğini, fiyatın da 1,5 liradan 2 liraya çıktığını söyleyen Korkmaz, maliyet artışının dayanılmaz hale geldiğini vurgulayarak “Tekli ekmeğe 20 gram eklendi ve fiyat 1,5 liradan 2 liraya çıktı. Biliyorsunuz asgari ücrete zam geldi. Biz uzun zamandır zam talebinde bulunuyorduk. Bir çuval unun fiyatı 104 liradan 140 liralara kadar çıktı. Artık fırıncılarımız bu maliyetlere dayanamıyor. En son zammı Ramazan ayında yapmıştık. Artık dayanacak durumda değiliz. Uzun zamandır idare ediyoruz. Ama artık durum katlanılmaz hale geldi. Esnaf Odaları Birliği’ne talebimizi bildirdik. Onlar 200 grama 20 gram daha eklenmesini istedi. Bizde tekli ekmeği 220 grama çıkarttık” ifadelerinde bulundu.



Ekmeği poşetli veriyoruz

Tedarikçilere Umumi Hıfzıssıha Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda ekmeği poşetli ulaştırdıklarını belirten Korkmaz, bunun da ekstra bir maliyet oluşturduğunu dile getirerek “Bilindiği gibi biz tedarikçilere poşetlemeden ekmek veremiyoruz. Umumi Hıfzıssıha Meclisi’nin aldığı kararları harfiyen uyguluyoruz. Buda ekstra bir maliyet. Bizde bu şartlarda zam yapmak zorunda kaldık” dedi.

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