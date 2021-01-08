Vali Atay Şehit ailesini ziyaret etti

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Sason ilçesinde 1995 yılında şehit düşen Jandarma Er Recep Erdoğan’ın ailesini ziyaret etti.

Vali Cevdet Atay Yığılca ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu. Vali Atay ziyaret sırasında 1995 yılında Batman ili Sason ilçesinde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen, Jandarma Er Recep Erdoğan'ın annesi Hacer Erdoğan, Babası Mehmet Erdoğan’ı Traşlar Köyündeki evlerinde ziyaret etti. Şehit ailesi ziyaretten duyduğu memnuniyetini diye getirdi.

Vali Atay şehidimizin ailesini ziyaretinde “Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz”ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.