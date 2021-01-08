Vali Atay Şehit ailesini ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Atay Şehit ailesini ziyaret etti

İHA

Vali Atay Şehit ailesini ziyaret etti

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Sason ilçesinde 1995 yılında şehit düşen Jandarma Er Recep Erdoğan’ın ailesini ziyaret etti.
Vali Cevdet Atay Yığılca ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu. Vali Atay ziyaret sırasında 1995 yılında Batman ili Sason ilçesinde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen, Jandarma Er Recep Erdoğan'ın annesi Hacer Erdoğan, Babası Mehmet Erdoğan’ı Traşlar Köyündeki evlerinde ziyaret etti. Şehit ailesi ziyaretten duyduğu memnuniyetini diye getirdi.
Vali Atay şehidimizin ailesini ziyaretinde “Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz”ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ünlü profesörün ismi Düzce’de yaşatılacak Kültür merkezi artık Erol Güngör adıyla hizmet verecek
YEREL HABERLER ünlü profesörün ismi Düzce’de yaşatılacak Kültür ...
Düzce Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
Gece kartallarından kaçamadılar
YEREL HABERLER Gece kartallarından kaçamadılar
Düzce Belediyesinden dilenci operasyonu Çocukları dilendirenlere idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesinden dilenci operasyonu Çocukları ...
DTSO’dan milli eğitime tablet desteği Tabletler Milli Eğitim Müdürlüğünü teslim edildi
YEREL HABERLER DTSO’dan milli eğitime tablet desteği Tabletler Milli ...
Düzce’de 220 gram ekmek 2 TL oldu Düzce Fırıncılar Odası Başkanı Korkmaz “Esnaf dayanamaz hale geldi”
YEREL HABERLER Düzce’de 220 gram ekmek 2 TL oldu Düzce Fırıncılar ...
Dr. Yılmaz, “Beyaz baston özgürlüğün simgesi”
YEREL HABERLER Dr. Yılmaz, “Beyaz baston özgürlüğün simgesi”
Gölyaka’da randevulu sisteme geçiyor
YEREL HABERLER Gölyaka’da randevulu sisteme geçiyor
2020 yılında aranan 530 şahıs yakalandı Aranan şahısların 218’i tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER 2020 yılında aranan 530 şahıs yakalandı Aranan ...
Prof. Dr. Göynüer “İdeal gebelik takibi nasıl olmalı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Göynüer “İdeal gebelik takibi nasıl olmalı”
Polis motosiklet hırsızlarını kıskıvrak yakaladı
YEREL HABERLER Polis motosiklet hırsızlarını kıskıvrak yakaladı
Bu mantar altından pahalı Türkiye’de nadir yetişen Kırmızı Reishi mantarını Düzce Üniversitesi üretmeyi başardı Tavuk kümesini, mantar üretim tesisine dönüştürdü
YEREL HABERLER Bu mantar altından pahalı Türkiye’de nadir yetişen ...
Gençlik merkezi yapılması için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Gençlik merkezi yapılması için imzalar atıldı
Vali Atay, Cumayeri ilçesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Atay, Cumayeri ilçesinde incelemelerde bulundu
Vali Atay şehit annesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Atay şehit annesini ziyaret etti
Korona virüs anlatıldı
YEREL HABERLER Korona virüs anlatıldı
Düzce Belediyesi yıl boyu gönüllere dokundu
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi yıl boyu gönüllere dokundu
Düzce’de hava kirliliğine karşı denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Düzce’de hava kirliliğine karşı denetimler sürüyor
Çelen’den malzeme desteği için söz
YEREL HABERLER Çelen’den malzeme desteği için söz
Çilimli futbol sahası tamamlandı
YEREL HABERLER Çilimli futbol sahası tamamlandı
Kısıtlamada kaçan 2 kişi, otomobilin lastiği patlatılarak yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamada kaçan 2 kişi, otomobilin lastiği ...
112 Acil çağrı merkezine yapılan çağrıların yarısı asılsız çıktı Asılsız çağrı yapana 521 lira ceza
YEREL HABERLER 112 Acil çağrı merkezine yapılan çağrıların yarısı ...
ALS hastası Özlem, gözlerini kullanarak kitap yazdı
YEREL HABERLER ALS hastası Özlem, gözlerini kullanarak kitap yazdı
Düzce'de bin 21 kaçak cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Düzce'de bin 21 kaçak cinsel gücü arttırıcı hap ele ...