Annelere ilk hediye Kızılay Kadın gönüllülerinden

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– Düzce Kızılay Kadın gönüllüleri, yeni doğum yapan annelere genç gönüllülerle birlikte hediye verdiler.

Düzce Kızılay Kadın Gönüllüleri evlerinde yaptıkları el örgüleri ile birlikte Kızılay Düzce Şube tarafından hazırlanan bebek kıyafetleri ve çikolataları yeni doğum yapan anneleri hastanede ziyaret edilerek Genç Gönüllülerle beraber hediye ettiler.

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