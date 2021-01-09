Düzce'de kısıtlamayı delen alkollü sürücü Gece kartallarına yakalandı İzinsiz dışarı çıkıp alkol aldı hem ceza yedi hem de aracı trafikten men edildi

– Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gece yarısı alkollü bir şekilde araç kullanan minibüs sürücüsü, Gece Kartallarına yakalandı. Kısıtlamayı ihlal ve alkollü araç kullanmaktan ceza yazılan sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

Düzce'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gece Kartalları olarak bilinen mahalle bekçileri, şehrin muhtelif noktalarında kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. Çoban kavşağında gerçekleştirilen uygulamada, araç sürücülerinin izinleri kontrol edilirken, kısıtlamada muaf olup olmadıkları da denetlendi. Denetlemeler sırasında ekipler tarafından durdurulan 81 BA 701 plakalı Volkswagen marka minibüsteki sürücü D.A.'nın yapılan kontrollerinde 1.50 promil alkollü olduğu ve sokağa çıkma izninin bulunmadığı tespit edildi.

Tespit sonrasında araç sürücüsüne sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve alkollü araç kullanmaktan idari para cezası kesilirken, minibüsü ise 15 gün süre ile trafikten men edildi.

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