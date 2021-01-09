En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’de vekaleten görev yapan Ticaret il Müdürü Çiğdem Acar, resmen atandı.

Düzce’de 20198 yılından bu yana Ticaret İl Müdürlüğünü vekaleten yürüten Çiğdem Acar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile vekaleten yürüttüğü göreve resmen atandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.