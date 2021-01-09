Park halinde araç motor kısmından yandı Doğal gaz patlaması sandılar araç yangını çıktı

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Düzce’nin Beyciler Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araç bir anda motor kısmından alev alıp yandı. Vatandaşın müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın öğlen saatlerinde Düzce’nin Beyciler Mahallesi 1650 Sokak üzerinde meydana geldi. Celil Yeşilduman’a ait 81 DZ 063 plakalı hafif ticari araç park halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Yanmayla birlikte meydana gelen patlama sesi mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu. Vatandaşlar doğal gaz patladığını zannederek durumu Düzce Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Araç sahibinin müdahalesi ardından gelen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ile yangın kısa sürede söndürüldü. Aracın motor kısmı kullanılmaz hale gelirken araç sahibi Celil Yeşilduman “Çocuk, dumanları görünce yangın tüpüyle müdahale ettim ancak sönmedi. İtfaiye ye haber verdik. Marşını yeni değiştirmiştim oradan çıktı sanırsam“ ifadelerinde bulundu.

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