İstanbulluları korkutan fotoğraf 1 milyon 651 bin metreküp kapasiteli Hasanlar Barajı alarm veriyor İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajda kayıklar karaya oturdu, alan ineklere kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbulluları korkutan fotoğraf 1 milyon 651 bin metreküp kapasiteli Hasanlar Barajı alarm veriyor İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajda kayıklar karaya oturdu, alan ineklere kaldı

İHA

İstanbulluları korkutan fotoğraf 1 milyon 651 bin metreküp kapasiteli Hasanlar Barajı alarm veriyor İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajda kayıklar karaya oturdu, alan ineklere kaldı

Düzce’de sonbahar ve kış aylarında beklenen yağışın yağmaması neticesinde Hasanlar Barajı'ndaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. İstanbul’a su sağlayan barajın yaklaşık yüzde 85’inin çekilmesi ile kayıklar karaya otururken, alanda inekler otlamaya başladı.
Düzce'nin Yığıla ilçesinde yer alan Hasanlar Barajı, İstanbul'a su sağlayan önemli kaynaklar arasında yer alıyor. 1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip olan baraj, son yılların en kurak dönemini yaşıyor. Su seviyesinin yüzde 15’lere kadar gerilediği baraj gölünde kayıklar karaya oturdu, kuraklık sebebiyle toprak çatladı. İneklerin otlak alanı haline gelen baraj gölündeki su seviyesi giderek azalıyor. Barajda azalan su seviyesi, kayıkların karaya oturması ve suyun çekildiği alanlarda ineklerin otlaması havadan da görüntülendi.

"Bırakın İstanbul’u, bu su Düzce’ye bile yetmez"
Hasanlar Köyü Muhtarı İlknur Ünlü, İstanbul’a su sağlayan barajın artık Düzce’ye bile yeterli seviyede suyu kalmadığını belirterek, "Hasanlar Barajı 1 milyon 651 bin metreküp kapasitesinde. Suyun seviyesi yüzde 15’e kadar düştü. Şu anda 240 olması gereken seviyeler, 32’ye kadar düştü. Dünyayı etkileyen küresel ısınma, Düzce'mizde Hasanlar Barajımızı, bulunduğumuz alanı da etkilemiş durumda. Barajın suyu İstanbul'a gidiyor. Ama şu anda bu su İstanbul'a değil, Düzce'ye bile yetmez" dedi.

"Yağmur da yok kar da"
Yağışların azalmasının barajı olumsuz etkilediğini kaydeden Ünlü, "Ocak ayındayız, normalde bu ayı karlı geçirmemiz gerekiyordu. Ama şu anda günlük güneşlik bir hava var. Yağmur da yok kar da yok. Bir beklenti içerisine girdik. Bu alanların normalde hep su olması gerekiyordu. Maalesef su olmadığı için sorun oluşuyor" diye konuştu. Ünlü, suyun altının mil dolu olduğunu söyleyerek, su seviyesinin göründüğünden daha da az olduğunu kaydetti. Ünlü, "Yaklaşık 45 metre su ya var ya da yok" ifadelerini kullandı.
1974 yılında açılan Düzce Hasanlar Barajı, 1 milyon 651 bin metreküplük kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük hacimli barajlarından biri. Düzce’de 27 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren Hasanlar Barajı'nda ayrıca elektrik üretimi de yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dilek zamanla yarışıp, hayat kurtarıyor  
YEREL HABERLER Dilek zamanla yarışıp, hayat kurtarıyor  
10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladılar
YEREL HABERLER 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladılar
Park halinde araç motor kısmından yandı Doğal gaz patlaması sandılar araç yangını çıktı
YEREL HABERLER Park halinde araç motor kısmından yandı Doğal gaz ...
Acar resmen atandı
YEREL HABERLER Acar resmen atandı
Sıcak havalar, ağaçları da şaşırttı
YEREL HABERLER Sıcak havalar, ağaçları da şaşırttı
Bilsoft, KOBİ’lerin yüzünü güldürmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Bilsoft, KOBİ’lerin yüzünü güldürmeye devam ediyor
Düzce'de kısıtlamayı delen alkollü sürücü Gece kartallarına yakalandı İzinsiz dışarı çıkıp alkol aldı hem ceza yedi hem de aracı trafikten men edildi
YEREL HABERLER Düzce'de kısıtlamayı delen alkollü sürücü Gece ...
Bin 830 rakımlı yayla adını aldığı kar yağışına hasret kaldı Geçen sene 2.5 metre kar olan Kardüz yaylası kar yağışını bekliyor Kış aylarının ortasında Kardüz Yaylası, karsız görüntülendi
YEREL HABERLER Bin 830 rakımlı yayla adını aldığı kar yağışına ...
Ünlü profesörün ismi Düzce’de yaşatılacak Kültür merkezi artık Erol Güngör adıyla hizmet verecek
YEREL HABERLER Ünlü profesörün ismi Düzce’de yaşatılacak Kültür ...
Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı
YEREL HABERLER Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata ...
Uygulamadan kaçtı, gazetecileri görünce maskeyi yüzüne kapattı Kısıtlamada izinli şahıs, uygulama yapan polislerden kaçtı Tam evine girecekken polis ekiplerine yakalandı
YEREL HABERLER Uygulamadan kaçtı, gazetecileri görünce maskeyi ...
Kısıtlama uygulamasında kış lastikleri denetlendi İzinsiz sürücüler 3 bin 150 lira ceza yedi
YEREL HABERLER Kısıtlama uygulamasında kış lastikleri ...
Katı atık tesisi yolu asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Katı atık tesisi yolu asfaltlanıyor
Annelere ilk hediye Kızılay Kadın gönüllülerinden
YEREL HABERLER Annelere ilk hediye Kızılay Kadın gönüllülerinden
Ticari taksiye çarpan sürücü kaçtı, refüje çıkarak durabildi
YEREL HABERLER Ticari taksiye çarpan sürücü kaçtı, refüje çıkarak ...
Vali Atay Şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Atay Şehit ailesini ziyaret etti
ünlü profesörün ismi Düzce’de yaşatılacak Kültür merkezi artık Erol Güngör adıyla hizmet verecek
YEREL HABERLER ünlü profesörün ismi Düzce’de yaşatılacak Kültür ...
Düzce Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
Gece kartallarından kaçamadılar
YEREL HABERLER Gece kartallarından kaçamadılar
Düzce Belediyesinden dilenci operasyonu Çocukları dilendirenlere idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesinden dilenci operasyonu Çocukları ...
DTSO’dan milli eğitime tablet desteği Tabletler Milli Eğitim Müdürlüğünü teslim edildi
YEREL HABERLER DTSO’dan milli eğitime tablet desteği Tabletler Milli ...
Düzce’de 220 gram ekmek 2 TL oldu Düzce Fırıncılar Odası Başkanı Korkmaz “Esnaf dayanamaz hale geldi”
YEREL HABERLER Düzce’de 220 gram ekmek 2 TL oldu Düzce Fırıncılar ...
Dr. Yılmaz, “Beyaz baston özgürlüğün simgesi”
YEREL HABERLER Dr. Yılmaz, “Beyaz baston özgürlüğün simgesi”
Gölyaka’da randevulu sisteme geçiyor
YEREL HABERLER Gölyaka’da randevulu sisteme geçiyor