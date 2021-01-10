Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan 2 ruhsatsız tabanca çıktı

– Düzce'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonrasında yakalandı. Otomobil içerisinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 4 şahıs hakkında da idari para cezası uygulandı. Muayenesi ve sigortası olmayan otomobil ise trafikten men edildi.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama kapsamında Çamköy Kavşağında uygulama gerçekleştirdi. Uygulamayı fark eden S.M. idaresindeki 16 ACH 3402 plakalı otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Düzce istikametine doğru hızla kaçmaya başlayan otomobil, kovalamaca sonrasında içerisindeki 4 şahıs ile birlikte yakalandı. Otomobil içerisinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan kontrollerde ise otomobilin muayene ve sigortasının olmadığı, daha önce 2 kez tutanak tutulduğu ve tekrar yapılmadığı belirlendi. Araç trafikten men edildi. Şahısların da sokağa çıkma kısıtlamasında izinsiz oldukları tespit edildi.

Araç sürücüsü S.M. ile birlikte araçta bulunan H.M., D.S. ve A.N.'ye Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 3 bin 150’şer TL idari para cezası uygulandı.

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