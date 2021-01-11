Yıldız “Erken dönemde doğru tedavi önemli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldız “Erken dönemde doğru tedavi önemli”

İHA

Yıldız “Erken dönemde doğru tedavi önemli”

– Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Yıldız, “Her yıl 10 milyon yeni hasta ortaya çıkmakta” dedi.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Yıldız, verem eğitimi ve farkındalık haftasında önemli bilgiler paylaştı. Veremin bulaşıcı bir hastalık olduğunu ifade eden Doç Dr. Pınar Yıldız, yüzde 80 oranında akciğerlerde olmak üzere bütün organlarda görülebileceğine işaret etti. Tedavi edilmeyen veya yetersiz tedavi edilen hastalarda ölüme yol açabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Yıldız, bugünkü modern tedavi ile tüberküloz hastalarında yüzde 100 yakın iyileşme sağlanabildiğini dile getirdi.

“Her yıl 10 milyon yeni hasta ortaya çıkmakta”
Dünyada her yıl 1,2 milyon insanı verem hastalığından hayatını kaybettiğini belirten Yıldız, “Her yıl 10 milyon yeni hasta ortaya çıkmakta ve bunların ancak yüzde 71’i kayda geçmektedir. Her yıl dünyada yarım milyon dirençli tüberküloz hastası ortaya çıkmaktadır. Bu hastaların kayda geçmeyenleri, düzenli tedavi edilmeyenleri ve takipsiz olanları, ölümle sonuçlanmaktadır. Sonuçta dünyada en çok öldüren bulaşıcı hastalık olan verem, bütün ölümler içinde de onuncu sırada yer almaktadır” diye konuştu.
Türkiye’de başarılı bir verem savaşı programı yürütüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Yıldız, “Ülkemizdeki tüberkülozlu hasta sayısı her yıl azalmaya devam etmektedir. 2005 yılında 20 bin 535 olan toplam olgu sayısı, 2019 yılında 11 bin 401 olarak gerçekleşmiştir. Yıllar içinde nüfusun artmasına rağmen hasta sayısı düşmüş, toplam olgu hızı yüz binde 29,8’den 13,7’e gerilemiştir” dedi.

“Tüberkülozlu hasta sayısı yüzde 26 oranında azaldı”
Türkiye’de de pandeminin, tüberküloz kontrolünü olumsuz etkilediğine dikkat çeken Yıldız, “2020 yılı verileri ile 2019 yılı verileri karşılaştırıldığında; verem savaşı dispanserlerinde yapılan muayene sayısı, korumaya alınan kişi sayısı, yapılan temaslı muayene sayısı ve bakteriyolojik inceleme sayıları yaklaşık yüzde 40 düzeyinde azalmıştır. Yeni kayıt edilen tüberkülozlu hasta sayısı yüzde 26 oranında azalmıştır” şeklinde konuştu.
Bulaştırıcı bir hastalık olan tüberkülozun bulaş yollarını açıklayan Doç. Dr. Yıldız, “Tüberküloz hastanın solunum yoluyla havaya saçtığı mikropların, sağlıklı kişiler tarafından nefes ile alınarak akciğerlerine yerleşebilir. Akciğere gelen mikrop, ya vücutta hapsedilir ve sessiz bir enfeksiyon olarak kalır, ya da hastalık yapar. Sessiz enfeksiyon olanların onda biri ileri bir tarihte hastalanabilir. En sık akciğerleri tutar. Diğer organlarda da hastalık yapabilir. Tanısı, mikrobun gösterilmesi ile konulur” ifadelerini kullandı.
23 haftadan uzun süren ve tedaviye cevap vermeyen öksürük, balgam çıkarma, balgamında kan görülmesi, ateş, gece terlemesi, yorgunluk, halsizlik, kilo kaybı, iştahsızlık, nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı şikayeti olanların göğüs hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğini belirten Yıldız, “Akciğer dışı tüberküloz hastalığı olanlarda hastalığın olduğu organa ait daha farklı belirtiler de olabilir. Örneğin lenf bezi tüberkülozunda hastalığın olduğu lenf bezinin büyümesi, böbrek tüberkülozunda idrarda kan görülmesi, kemik tüberkülozunda ağrı gibi pek çok belirti de görülebilir” dedi.

“Tüberküloz bakteri kaynaklı, Covıd19 hastalığı ise, virüs kaynaklı bir hastalıktır”
Tüberkülozun yeni tip korona virüs Covid19 hastalığı ile benzer yönlerine dikkat çeken Yıldız, “Her iki hastalıkta bulaştırıcı enfeksiyon hastalıkları grubunda yer alır, akciğeri tutar ve akciğer enfeksiyonuna neden olur. Tüberküloz bakteri kaynaklı, COVID19 hastalığı ise virüs kaynaklı bir hastalıktır. COVID19 henüz tedavisi kesin olmayan ölümcül olabilen (%24) bir enfeksiyon hastalığıdır. Tüberkülozda erken dönemde doğru tedavi ile tam iyileşme oranı yüksektir“ ifadelerini kullandı.
Balgamda verem mikrobunun gösterilmesi ile tüberküloz tanısının konulduğunu belirten Doç. Dr. Yıldız, “Hastanın yakınmaları ve akciğer film bulguları tüberkülozdan şüphelenmeyi sağlar. Akciğer filmi veya diğer radyolojik incelemelerde tüberküloz hastalığının yaptığı değişiklikler görüldüğünde diğer hastalıklardan ayırt etmek için mikrobiyolojik inceleme yapılmalıdır. Hastadan alınan balgam veya diğer materyaller laboratuvarda incelenir. Tüberküloz basilinin görülmesi ya da ekilen kültürde basil üremesiyle tanı kesinleşir” diye konuştu.

“Hasta ilaçlarını düzenli kullanmazsa mikroplar ilaçlara karşı direnç geliştirir”
Tüberküloz tedavisi için günümüzde çok güçlü ilaçlar bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Pınar Yıldız, “Tüberküloz mikrobunu kesin olarak öldürmek ve bir daha çoğalarak hastalık yapmasını engellemek için başlangıçta en az 4 ilaç kullanılması gerekmektedir. Yapılan balgam kontrollerinin sonuçlarına göre 2 veya 3 ay sonra ilaç sayısı azaltılacaktır. Tüberküloz mikrobu diğer mikroplara nazaran çok daha yavaş çoğaldığı için ilaçların uzun süre ve düzenli kullanılması önemlidir. Toplam tedavi süresi en az 6 aydır. Bu süre içinde, Verem Savaşı Dispanserlerinde balgam ve akciğer filmi kontrolleri yapılacaktır. Hasta ilaçlarını düzenli kullanmazsa mikroplar ilaçlara karşı direnç geliştirir. Dirençli tüberküloz dediğimiz bu hastalık tipinde tedavi çok daha zordur; çok sayıda ilacın 1824 ay kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle ilaçların sağlık personeli veya sorumlu bir kişi tarafından hastaya içirilmesi en etkili tedavi yöntemidir. Böylece hastaların ilaçlarını aksatmadan düzenli alması sağlanmış olur. Bu yöntem ‘Doğruda Gözetimli Tedavi’ olarak tanımlanır” dedi.

“İlaçların yeterli süre ve düzenli bir şekilde kullanılmalı”
Ülkemizde tüberküloz tedavisinde kullanılan tüm ilaçların yıllardan beri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandığını ve bu hastalara Verem Savaşı Dispanserleri aracılığıyla ücretsiz dağıtıldığını sözlerine ekleyen Doç. Dr. Yıldız, “Özel beslenme, istirahat, uygun iklim koşulları veya stresten uzaklaşma gibi bazı unsurların tüberküloz tedavisinde çok da önemli olmadığı yapılan bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Tedavideki en önemli unsur; uygun ilaçların yeterli süre ve düzenli bir şekilde kullanılmasıdır” diye konuştu.
Tüberküloz aşısı olanların Corona virüsten daha az etkilendiği ile ilgili savunan veya karşıt görüşte olan çalışmalar mevcut olduğunu dile getiren Yıldız, kesin bir yanıt verebilmek için daha geniş popülasyonlu, kesin kanıta dayalı çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Tüberküloz hastasının aynı evde yaşayanlara verem mikrobunu bulaştırma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yıldız, “Çünkü aynı havayı en uzun süre paylaşmaktadırlar. Bu nedenle, tüberküloz tanısı kesinleşince, bütün aile bireyleri ve hasta ile aynı havayı paylaşan işyeri ya da başka ortamdaki kişiler verem savaş dispanserinde muayene için çağrılırlar. Buna temaslı muayenesi denilir. Temaslı muayenesi, eğer hastanın yakınlarında da hastalık varsa erkenden tanı koymayı sağlar. Hasta olmayan ve risk taşıyanlara da koruyucu tedavi verilir. Koruyucu tedavi eğer düzenli kullanılırsa, mikrobu almış kişilerin hastalanmasını yüzde 90’a varan oranda önler“ şeklinde açıklamasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce’de 111 kişiye 349 bin 650 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Düzce’de 111 kişiye 349 bin 650 lira ceza kesildi
Gençlik sporda tadilat devam ediyor
YEREL HABERLER Gençlik sporda tadilat devam ediyor
Düzce’de 300 okul ve öğrencileri İstiklal Marşı okudu
YEREL HABERLER Düzce’de 300 okul ve öğrencileri İstiklal Marşı okudu
Düzce, 56 saatlik kısıtlamanın ardından güne sisle uyandı Görüş mesafesi 20 metreye kadar düşünce sürücüler zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Düzce, 56 saatlik kısıtlamanın ardından güne sisle ...
Bu köy 10 aydır korona virüsle hiç tanışmadı Türkiye’de Covid-19 vak'ası görülmeyen ender köylerden biri: Tuğrul Köyü Sakarya’dan köye gelerek kalan İrfan Keskin “Pandemi sonrası Sakarya’dan köye gelerek izole oldum”
YEREL HABERLER Bu köy 10 aydır korona virüsle hiç ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan 2 ruhsatsız tabanca çıktı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan 2 ruhsatsız ...
Kumar oynarken polislere yakalanınca ne yapacaklarını şaşırdılar Düzce'de kumar oynanan kafeye polis baskını
YEREL HABERLER Kumar oynarken polislere yakalanınca ne yapacaklarını ...
Avukat Dilber, gazetecilerin gününü kutladı
YEREL HABERLER Avukat Dilber, gazetecilerin gününü kutladı
Düzce'de günlerdir beklenen yağmur bugün geldi Alışverişe giden vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı
YEREL HABERLER Düzce'de günlerdir beklenen yağmur bugün ...
Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da balık bereketi Tezgahları süsleyen levrek kilosu 140 TL'den satışa çıkarıldı
YEREL HABERLER Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da balık ...
İstanbulluları korkutan fotoğraf 1 milyon 651 bin metreküp kapasiteli Hasanlar Barajı alarm veriyor İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajda kayıklar karaya oturdu, alan ineklere kaldı
YEREL HABERLER İstanbulluları korkutan fotoğraf 1 milyon 651 bin ...
Dilek zamanla yarışıp, hayat kurtarıyor  
YEREL HABERLER Dilek zamanla yarışıp, hayat kurtarıyor  
10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladılar
YEREL HABERLER 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladılar
Park halinde araç motor kısmından yandı Doğal gaz patlaması sandılar araç yangını çıktı
YEREL HABERLER Park halinde araç motor kısmından yandı Doğal gaz ...
Acar resmen atandı
YEREL HABERLER Acar resmen atandı
Sıcak havalar, ağaçları da şaşırttı
YEREL HABERLER Sıcak havalar, ağaçları da şaşırttı
Bilsoft, KOBİ’lerin yüzünü güldürmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Bilsoft, KOBİ’lerin yüzünü güldürmeye devam ediyor
Düzce'de kısıtlamayı delen alkollü sürücü Gece kartallarına yakalandı İzinsiz dışarı çıkıp alkol aldı hem ceza yedi hem de aracı trafikten men edildi
YEREL HABERLER Düzce'de kısıtlamayı delen alkollü sürücü Gece ...
Bin 830 rakımlı yayla adını aldığı kar yağışına hasret kaldı Geçen sene 2.5 metre kar olan Kardüz yaylası kar yağışını bekliyor Kış aylarının ortasında Kardüz Yaylası, karsız görüntülendi
YEREL HABERLER Bin 830 rakımlı yayla adını aldığı kar yağışına ...
Ünlü profesörün ismi Düzce’de yaşatılacak Kültür merkezi artık Erol Güngör adıyla hizmet verecek
YEREL HABERLER Ünlü profesörün ismi Düzce’de yaşatılacak Kültür ...
Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı
YEREL HABERLER Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata ...
Uygulamadan kaçtı, gazetecileri görünce maskeyi yüzüne kapattı Kısıtlamada izinli şahıs, uygulama yapan polislerden kaçtı Tam evine girecekken polis ekiplerine yakalandı
YEREL HABERLER Uygulamadan kaçtı, gazetecileri görünce maskeyi ...