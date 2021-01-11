Kırsal kalkınma yatırımları anlatıldı

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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekipler Düzce MÜSİAD üyelerine kırsal kalkınma destekleri kapsamında ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi hakkında bilgiler verdil

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Çiçek’in de hazır bulunduğu toplantıda destekler anlatıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı dahilinde, kırsal kalkınma destekleri kapsamında ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi hakkında MÜSİAD üyelerine bilgilendirme yaptılar.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan programın sonunda Tarım ve Orman Müdürü Çiçek ve ekibine verdikleri bilgilendirme için teşekkür etti.

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