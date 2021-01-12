Polis adayları için ücretsiz eğitim verilecek

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Gölyaka Kaymakamlığı tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanan adaylar için ücretsiz eğitim imkanı sunulacak.

Düzce’nin Gölyaka ilçesi Kaymakamlığı Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavına POMEM hazırlanan gençler için ücretsiz hazırlık kursu açıyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda spor eğitim uzmanı ve antrenör eşliğinde oluşturulan sınav parkurunda verilecek eğitimde adaylara programlı ve profesyonel bir çalışma imkânı sunulacak. Gölyaka Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Amacımız ilçe gençliğimizin bu kutsal mesleğe girip yarınlarımıza huzur ve güven ortamı sağlamalarıdır. Pandemi (Covid 19) şartlarına uygun olarak yapılan eğitimlere POMEM'e hazırlanan tüm gençlerimizi bekleriz” ifadelerine yer verildi.

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