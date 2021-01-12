Erasmus değişim programı ve başvuru koşulları anlatıldı

– Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nün düzenlediği Erasmus Değişim Programı’nda öğrenci ve personel başvuru süreci hakkında yapılması gerekenler anlatıldı.

Online olarak düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Erasmus Değişim Programı’nın önemine değinerek, programın herkesin yararına olacağını ifade etti.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra Koordinatörlüğün yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şahin Çaylı, Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nün kağıtsız, online sistem üzerinden yapıldığını vurguladı. Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nün yaptığı yenilikçi çalışmalarla Türkiye’deki ve Avrupa’daki birçok üniversiteden ileri olduğunun altını çizen Çaylı, gelişmeleri yakından takip ederek uygulamaya aldıklarını ifade etti. Pandemi sürecinde de çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Dr. Öğreti Üyesi Şahin Çaylı, bu süreçte mevcut anlaşmalara, 15’in üzerinde üniversiteyle yeni anlaşmalar imzaladıklarının altını çizdi.

Açılış ve bilgilendirme konuşmalarından sonra Öğretim Görevlisi Beyza Şahin, “Erasmus Personel Hareketliliği” hakkında bilgiler verirken, Bil. İşl. Sultan Bilgiç ise, “Erasmus Öğrenci Hareketliliği” ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

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