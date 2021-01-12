Magandalar EDS tabelasını hedef aldı

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– Düzce’de Bahçeşehir Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde bulunan EDS uyarı tabelaları magandaların hedef tahtası oldu. Özellikle hız limitinin ve taşıt işaretini bulunduğu tabelayı fark edilmez hale getirdiler.

Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde Düzce istikametine geliş istikametinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) uyarı tabelaları kendini bilmez magandaların hedefi oldu. Hasar verilen tabelada bulunan hız limiti uyarı işaretini ve taşıt işaretini gözlerine kestiren magandalar, uyarı tabelasını kullanılmaz hale getirdiler.

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