Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün göreve gelmesinin ardından tesisleri modernize edilen ve güçlendirilen belediye iştirak şirketlerinden BELTAŞ, 2020 yılında bünyesinde ürettiği kilit parke, doğaltaş, asfalt, beton ve kum/mıcır ile Düzce’yi baştanbaşa donatmayı sürdürdü.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden BELTAŞ, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle daha modern tesislere kavuşmasıyla birlikte 2020 yılında kilit parke, doğaltaş, asfalt, beton ve kum/mıcır ürüterek Düzce’nin ekonomisine katkı sağlıyor.

BELTAŞ bünyesinde 2020 yılında 31,163 metreküp kilit parke üretimi gerçekleştirilirken, Doğaltaş üretiminde ise bu sayı 5,041 metreküp oldu. Asfalt üretiminde de önemli ivme yakalayan BELTAŞ, 2020 yılını 14,269 metreküp üretimle tamamladı.



Beton imalatında büyük sıçrama

Hazır Beton santralinde son teknoloji ve yüksek dayanımlı beton üretimi ile inşaat, endüstriyel yapılar, beton yollar ve daha birçok alanda 60 metreküp/saat üretim kapasitesi ile çalışan BELTAŞ, 2020 yılında 72,395 metreküp beton üretimiyle büyük sıçrama kaydetti. Kum ve Mıcır üretiminde ise 26,410 metreküp üretim ile yılı tamamladı.



“Düzce’mizi değiştirecek ve dönüştüreceğiz”

BELTAŞ’ın 2020 yılı çalışmaları ve üretim kapasitesini değerlendiren Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Hem üretiyoruz hem de ürettiklerimizle şehrimizi donatıyoruz. İşletmemizin modern hale getirilmesi ve güçlendirilmesinin ardından önemli yol kat ettik. Düzce’mize özgü hammadde ile üretimleri gerçekleştirilen taşlarımız kentimizin dört bir yanında kullanılıyor. Aynı zamanda bölgemize ve ülkemiz geneline de tanıtımı yaparak ciddi bir ekonomik girdi sağlama çabasındayız. Belediyemizin her bünyesinde 2021 yılında da daha çok çalışacağız, çalışacağız ve çalışacağız. Çalıştıkça üreteceğiz, ürettikçe Düzce’mizi değiştirecek ve dönüştüreceğiz” dedi.

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