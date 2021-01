Beyaz baston ile yürümekte zorlandılar Empati Parkuru'nda gözleri kapalı yürümekte zorlandılar Gençlik ve Spor Müdürü Yazıcı: “Engelli vatandaşlara engel olmayalım”

Düzce’de görme engellilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Empati Parkuru' kuruldu. Parkuru kullanan genç katılımcılardan kimisi yürümekte zorluk çekerken kimisi de yere düştü.



Düzce’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, farkındalık oluşturmak ve engelliler ile empati kurulabilmesi amacıyla 'Empati Parkuru' kuruldu. Kurulan parkurda, gözleri bağlanan katılımcılardan, beyaz baston ile parkurda yürümeleri istenerek, görme engelli bireylerin her an karşılaştığı sorunları yaşayarak anlamaları sağlandı. İlginin büyük olduğu Empati Parkuru'nda, katılımcılardan kimisi yürümekte zorluk çekerken kimisi de yere düştü.



Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, engelli vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmak için her şeyden önce bu meseleye ilişkin toplumsal hassasiyetin güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek “714 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle bizde hem farkındalık oluşturmak hem de Gençlik Merkezimizde özellikle gençlerimizin de bu empatiyi kurmalarını sağlamak adına empati parkurunu kurduk. Asıl maksadımız engelli bireylerimizin sosyal yaşamda hayatlarını kolaylaştırmak adına bu parkurların buna benzer uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak. Ayrıca uygulama alanında engelli olmayan bireylerin engelli olan vatandaşlara engel olmamalarını sağlamak. Çünkü sosyal hayatta biz engelli bireyler için özel yapılan alanlarda bazen onların hayatlarını zorlaştırmak adına farkındalıkları görmezden gelerek, onların hayatlarını zorlaştırıyoruz. Biz burada bu parkuru daha sabit daha bilimsel hale getirerek özellikle öğrencilerimizi bu parkurumuza davet edeceğiz. Bu parkurun bilinçlendirme seviyesini artırılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çalışmaları gençlik merkezimizin yapmış olması ayrıca anlamlı. Bu vesile ile buradan engelli bireylerimize hayatı kolaylaştırma adına onlara yardımcı olmak ve onlara engel olmamak adına parkuru kurduk Herkesi engelli bireylerin yaşamına katkı sunmaya hassas davranmaya, onlara daha fazla kolaylık sağlamaya ve şehrimizde onlara daha fazla yaşam imkanı sunmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.



“Sarı çizgi, bir levhanın veya bir ağacın dibinde bitiyor”

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Gölyaka Şubesi Başkanı İsmail Karduz, “Güzel bir çalışma olmuş. İçinde bulunduğumuz hafta biliyorsunuz ki Beyaz Baston Haftası. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hayatın kolaylaşması için bu parkurların caddelerde, sokaklarda güzel bir şekilde yapılması. Normalde de vatandaşlar tarafından işgal edilmemesi gerekiyor. Örneğin bir sarı çizgi, bir levhanın veya bir ağacın dibinde bitebiliyor. Biz onları anlayamazsak çarpabiliyoruz. Bunların dizaynı yapılırken tüm hesaplamalar, ölçümler yapılması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.



“Onlar her gün böyle yaşıyorlar”

Gözleri bağlı şekilde parkuru kullanan Efe Batı ise “Görme engellileri bu parkurlar da olsa tam olarak anlayamıyoruz. Sonuçta bizim kısa süreli yaptığımız bir şey bu. Onlar her gün böyle yaşıyorlar. Ne kadar parkur yapsak da tam olarak hiçbirini anlayamıyoruz. Parkurun birçok zorluğu olsa tabii ki. Sonuçta göremiyoruz, çok zor bir şey bu. Bazı engelleri hissedemiyoruz” dedi.



Bahçeşehir Bölgesi'ndeki Gençlik Merkezi binasına kurulan parkura öğrenciler de davet edilerek engelli bireylerin yaşadığı zorluklar anlatılacak.

