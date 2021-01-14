Düzce'de 35 sürücüye 5 bin TL'lik cam film cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de 35 sürücüye 5 bin TL'lik cam film cezası

İHA

Düzce'de 35 sürücüye 5 bin TL'lik cam film cezası

– Düzce’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen cam filmi uygulamasında 35 sürücüye toplamda 5 bin 40 TL idari para cezası uygulandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D100 Karayolu Taşköprü Köyü mevkiinde araçlarda cam filmi kullanan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada araçlar tek tek kontrol edilirken, cam filmi taktığı tespit edilen sürücüler ise polis ekipleri tarafından durduruldu. Yasak olmasına rağmen cam filmi kullanan 35 sürücüye 144’er liradan toplamda 5 bin 40 TL idari para cezası uygulandı. Bazı sürücüler ise ceza yememek için uygulama noktasında bir kaç kişiyi arayarak polislerle görüştürmek istedi. Fakat ekipler kimse ile görüşmeyerek cezaları uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otizmli öğrenciler için okulun bahçesinde sera ve kümes yaptılar
YEREL HABERLER Otizmli öğrenciler için okulun bahçesinde sera ve ...
Düzce’de kumarhaneye çevrilen eve baskın Ruhsatsız silah bulunan mekan mühürlendi, 8 kişiye cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Düzce’de kumarhaneye çevrilen eve baskın Ruhsatsız ...
Düzce’de korona virüs aşı odaları hazır Düzce’de ilk etapta 5 bin sağlık çalışanı aşılanacak
YEREL HABERLER Düzce’de korona virüs aşı odaları hazır Düzce’de ilk ...
Beyaz baston ile yürümekte zorlandılar Empati Parkuru'nda gözleri kapalı yürümekte zorlandılar Gençlik ve Spor Müdürü Yazıcı: “Engelli vatandaşlara engel olmayalım”
YEREL HABERLER Beyaz baston ile yürümekte zorlandılar Empati ...
Jandarma, KADES uygulamasını kadın çalışanlara anlattı
YEREL HABERLER Jandarma, KADES uygulamasını kadın çalışanlara ...
Hava kirliliği ile mücadele de her dumanı izliyorlar Zabıta ekipleri her ihbarı anında denetliyor
YEREL HABERLER Hava kirliliği ile mücadele de her dumanı ...
Düzce’nin ekonomisine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Düzce’nin ekonomisine katkı sağlıyor
Kamyonu dükkana çevirdi
YEREL HABERLER Kamyonu dükkana çevirdi
Düzce’nin yüksek tepeleri beyaza büründü Vatandaşlar karın tadını doyasıya çıkardı
YEREL HABERLER Düzce’nin yüksek tepeleri beyaza büründü Vatandaşlar ...
BELMEK 35, çocuk kulübü 19 branş ile hizmet verecek
YEREL HABERLER BELMEK 35, çocuk kulübü 19 branş ile hizmet verecek
Düzce Üniversitesi önemli bir iş birliği protokolüne daha imza attı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi önemli bir iş birliği protokolüne ...
Ayaktaki tıkalı damarlar Perifer Anjiyo ile açılıyor
YEREL HABERLER Ayaktaki tıkalı damarlar Perifer Anjiyo ile açılıyor
Hamsiye rağbet düştü, Barbun ve Mezgit satışı yükseldi Karadenizde Hamsi avı yasağı devam ediyor Balıkçı Murat Kileci: “Hamsi avlanma yasağı balıkçıları değil halkı etkiler” Kileci: “Hamsi fiyatları 20 liranın altına düşmez”
YEREL HABERLER Hamsiye rağbet düştü, Barbun ve Mezgit satışı ...
Düzce İtfaiyesi 2020 yılında bin 471 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Düzce İtfaiyesi 2020 yılında bin 471 olaya müdahale ...
Kar yağışı uyarısı ekipleri harekete geçirdi Bolu Dağı’nda kar yağışı öncesi sıkı denetim
YEREL HABERLER Kar yağışı uyarısı ekipleri harekete geçirdi Bolu ...
Kendilerini sakat sokak hayvanlarına adadılar
YEREL HABERLER Kendilerini sakat sokak hayvanlarına adadılar
Karantinayı ihlal edenlerin evinin önünde jandarmalı önlem
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal edenlerin evinin önünde jandarmalı ...
Vali Atay’dan Özbek’i evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Atay’dan Özbek’i evinde ziyaret etti
DÜSİMER ile DTSO arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER DÜSİMER ile DTSO arasında işbirliği protokolü
Magandalar EDS tabelasını hedef aldı
YEREL HABERLER Magandalar EDS tabelasını hedef aldı
Kaynaşlı’da prefabrike yapılar kaldırılıyor
YEREL HABERLER Kaynaşlı’da prefabrike yapılar kaldırılıyor
Düzce Belediyesi’nden yangınzede aileye yardım eli
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi’nden yangınzede aileye yardım eli
Beyciler Mahallesine yeni park
YEREL HABERLER Beyciler Mahallesine yeni park
Mahpeyker Sultan Kız Yurdu hizmete açıldı
YEREL HABERLER Mahpeyker Sultan Kız Yurdu hizmete açıldı