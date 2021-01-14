DOHACAN’dan Sarıgül’e teşekkür

Akçakoca ilçesinde faaliyet gösteren kısa adı DOHAYCAN Olan Doğa, Hayvan, İnsan, Hepsi Can Derneği, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e kış koşulları nedeniyle sokakta yaşamakta güçlük çeken hayvanlar için destek olmasından dolayı teşekkür belgesi vermeye karar verdi.

DOHAYCAN derneği sokak hayvanlarına sahip çıkan Ovacık Belediye Başkanını oluşturduğu farkındalık için teşekkür belgesi hazırladı. Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüşen Dernek Başkanı Derya Çolpan "Araçlarınızı satarak sokak hayvanları için kaynak oluşturmanız bizleri çok duygulandırdı. Bu davranışınız, insanlığa ve iyiliğe dair bize umut verdi. Bu umudu çoğaltmak ve herkese örnek olması için size bir teşekkür belgesi göndermek istedik. Arkadaşlarımızla sizi tebrik etmek için bir araya geldik. Çalışmalarınızı takip etmeye devam edeceğiz. Davranışınızın diğer belediyelere örnek olmasını diliyor ve size teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Sarıgül’de “Sokak hayvanları için yapılması gerekeni görevimi yaptım" diyerek teşekkür etti.

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