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Korona aşısı için mutlaka randevu alınması gerekiyor Vatandaşlara çağrı: Aşı olacak mıyım diyerek kurumlara gidilmemeli" 2023’e SMS atıp vatandaşlar aşı olabileceklerini öğrenecek

İHA

Korona aşısı için mutlaka randevu alınması gerekiyor Vatandaşlara çağrı: Aşı olacak mıyım diyerek kurumlara gidilmemeli" 2023’e SMS atıp vatandaşlar aşı olabileceklerini öğrenecek

– Ülke genelinde olduğu gibi Düzce’de de Covid19 aşılanmaları sağlık çalışanlarına başladı. Aşı olacak kişilerin sağlık kuruluşlarına gitmeden aşı olup olmayacaklarını öğrenmeleri için 2023’e SMS atılabileceğini açıkladı ve sağlık kuruluşlarına "Ben aşı olacak mıyım diyerek kurumlara gidilmemeli" denildi.
Korona virüs salgını sürecinde aşılama çalışması ülke genelinde olduğu gibi Düzce’de de başladı. Düzce’de ilk etapta 5 bin sağlık çalışanına aşı uygulaması yapılacak. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde aşılama uygulamasında aşılanmalar yapılırken, Aile Hekimi Levent Alkan, süreç hakkında bilgilendirmeler de bulundu. Vatandaşların sağlık kurumlarına giderek ‘Ben aşı olabilir miyim?’ sorularını sormaları yerine MHRS’den, ENabız’dan veya 2023’e SMS atarak aşı olup olmayacaklarını öğrenebileceklerini belirtti. Aile Hekimi Levent Alkan; “Öncelikle Aile Sağlığı Merkezleri Hastaneler Özel Hastaneler dahil olmak üzere hemen hemen tüm sağlık kurumlarında aşılama yapılabilecek. Aşılama işlemimiz basamaklı olarak yapılacak. Birinci öncelikli sağlık personelleri aşılaması yapılacak. Daha sonra 65 yaş grubuna geçilecek. Sağlık personeli aşılaması bitmeden 65 yaş grubu aşılanmayacak” ifadelerini kullandı.

2023’e SMS atıp vatandaşlar aşı olabileceklerini öğrenecek
Vatandaşların randevu almadan aşılamasının yapılmayacağını belirten Aile Hekimi Dr. Alkan, “Aşılama için mutlaka randevu alınması gerekli. Randevu sistemimiz MHRS dediğimiz Merkez Hastane Randevu Sistemi üzerinden yapılıyor. Vatandaşların randevu alabilmeleri için öncelikle 2023 dediğimiz numaradan SMS atarak kendilerinin aşı olup olamayacaklarını aşının o an için kendilerinin basamaklandırmada olup olmadıklarını gösterir bilgileri öğrenmeleri gerekiyor. Hasta öncelikle 2023’e Türkçe karakterler ile ASI yazıp bir boşluk bırakıp TC kimlik numarası sonra bir boşluk daha bırakıp kimlik seri numarasının son 4 hanesini gönderdikleri zaman sistem kendilerine o an için otomatik olarak aşı olup olmayacakları konusunda bilgilendirme yapacak ve dönüşünü sağlayacak. Eğer vatandaşın aşı olma durumu uygunsa da kişiler MHRS üzerinden mhrs.gov.tr yada enabız üzerinden yada 182’yi arayarak Aile sağlığı merkezlerine Özel hastanelere yada diğer kamu hastanelerine aşı yaptırmak üzere randevu alabilecekler” şeklinde konuştu.

“Ben aşı olacak mıyım? Diyerek kurumlara gidilmemeli”
Aşı uygulamasının ilerleyen süreçte tüm vatandaşlara uygulanmaya başlanacağını vurgulayan Dr. Alkan, “Burada güzel bir çalışmanın başlangıcındayız. Umarım bu hastalık illetinden kısa bir süre içerisinde Düzce’de yaşayan ülkemizde yaşayan insanlarımızı kurtarmak istiyoruz. Yalnız bu süreç içerisinde aşılama yaparken de kimsenin hasta olmasını istemiyoruz. Dolayısı ile sağlık kurumlarımıza insanlar mutlaka ve mutlaka randevu olmaksızın müracaat etmesinler. Özellikle “ben aşı olacakmıyım?” Sorusunu kurumlara gelerek sormayalım. Mümkünse bunu SMS sistemi üzerinden 2023 yada Enabıza girerek öğrenebiliriz” dedi.

“Pandemiden başarı ile çıkmak istiyorsan en büyük anahtar aşılama”
Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ise Korona virüs salgını sürecinden başarı ile çıkılması için en önemli çalışmanın aşılama olduğunu hatırlatarak: “Bugün itibari ile sağlık çalışanlarımızı aşılamaya başladık. Önümüzdeki günlerde 65 yaş üstü olsun. Diğer kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız olsun. Hepsini sırayla inşallah aşılamalarını yapacağız. Bu süreçte pandemiden başarı ile çıkabilmemizin en büyük anahtarlarından biri aşılama” ifadelerinde bulundu.
Aşı çalışması kapsamında Düzce’de 64 aşı uygulama odası oluşturuldu. 10’ar dakikalık aralar ile Düzce il genelinde ki yaklaşık 5 bin sağlık çalışanına aşı uygulamasının 23 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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