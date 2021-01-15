Görme engelli kardeşlerin hikayesi hayranlık uyandırıyor

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Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Gölyaka ilçesinde yaşayan 4 görme engelli kardeşi ziyaret ederek, hikayelerini dinledi.

Gölyaka ilçesine bağlı Hacıyakup köyünde yaşayan doğuştan görme engelli görme engelli 4 yetişkin kardeş, yeğenleri sayesinde yaşam mücadelesi veriyor. Ailenin durumunu öğrenen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli de Beyaz Baston Haftası dolayısıyla aileyi ziyaret etti. Gösterişli, yaşamlarını aynı evde sürdüren, birbirlerine sağladıkları destekle hayata tutunan ve kendi işlerini kendileri gören kardeşlerin hikayelerini dinledi.

Günlük yaşamlarını kısıtlı şartlarda da olsa rahatlıkla sürdüren aile üyelerinin günlerini kutlayan Gösterişli, Düzce Belediyesi ile Gölyaka Belediyesinin ailenin her zaman yanında olduklarını söyledi.

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